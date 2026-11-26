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Ce jeudi soir, l’OL a livré une faible partition contre Lillestrom (0-0). Il faut dire que les offensifs n’ont rien fait pour emballer ce match de Ligue Europa.

On n’a pas aimé

Boudache et Duranville dans la lignée de Lille

Avec Monaco en ligne de mire dimanche, Carlos Vicens avait choisi de remanier une très grosse partie de son onze de départ. Toute la ligne offensive avait notamment été changée, de quoi donner des minutes à Kaïl Boudache et Julien Duranville. Deux ailiers de percussion balle au pied. Enfin sur le papier, parce que sur le terrain, ça ne s’est pas forcément vu contre Lillestrom.

Dans la domination stérile de l’OL, l’Algérien et le Belge auraient pourtant fait du bien pour mettre un peu de vie. Si Boudache a quelque peu tenté et même eu une occasion de but, cela n’a pas été souvent couronné de succès. Huit pertes de balle durant le premier acte, mais ce n’était rien à côté de Duranville et ses 14 ballons perdus et aucun dribble réussi. Une prestation indigeste qui a poussé Vicens à le sortir dès la pause. Son acolyte à droite a joué tout le match mais il n’a pas montré bien plus.

On n’a pas aimé (bis)

Nartey va devoir se faire violence

En faisant tous ces changements, Vicens voulait donner du temps de jeu à tout le monde, mais aussi voir sur qui il pouvait compter. L’Espagnol n’a pas dû être bien rassuré par ce qu’il a vu et le sujet Nartey commence à interroger. Le milieu danois n’arrive pas à se mettre au diapason depuis son arrivée. Cela s’est encore vu ce jeudi soir. Trop tendre dans certains duels, il n’apporte en plus pas cette caution technique qui pourrait en faire un milieu créateur. Peu de prises de risque, un rythme parfois monotone… On en attend mieux, beaucoup mieux.