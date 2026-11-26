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Ancien formateur notamment du côté de Manchester City, Carlos Vicens est enclin à donner sa chance aux jeunes joueurs. Avec le réservoir de l’OL Académie, l’Espagnol est servi et a d’ailleurs envoyé un message à Rémi Himbert et compagnie.

Rouler jeunesse. À l’OL, le centre de formation a toujours été un vivier qui a permis de surmonter des épisodes plus compliqués que d’autres. Malgré la perte de vitesse de l’Académie, cette dernière continue de fournir le groupe professionnel. Khalis Merah est certes le seul à s’être fait une vraie place dans la rotation, l’entraînement de ce mercredi a montré qu’il y avait encore des jeunes qui pouvaient frapper à la porte. En plus des habitués que sont Noham Kamara, Steeve Kango, Adil Hamdani ou encore Rémi Himbert, Noah Duclieu s’est greffé à la séance, au même titre que Tiago Gonçalves.

« Un bon mélange dans le groupe »

Avec un coach comme Carlos Vicens passé par l’Académie de Manchester City, les jeunes peuvent-ils avoir une place plus importante ? L’Espagnol leur a en tout cas envoyé un message avant le match contre Lillestrom. « Nous avons un effectif avec un bon mélange de jeunes talents et d’autres joueurs très expérimentés. C’est un bon mélange, il y a une unité, ils sont ensemble. Les joueurs expérimentés prennent soin des jeunes, je l’ai senti dès le début, c’est magnifique », s’est réjoui l’ancien entraîneur du SC Braga.

« La jeunesse ne doit pas être une excuse »

Néanmoins, il reste la réalité du terrain. Dans le discours, Carlos Vicens ne semble pas faire de différence sur l’âge. D’autant plus avec les blessures qui touchent l’effectif de l’OL depuis quelques semaines. « En tant que coach, je dois suivre le développement de ces joueurs, suivre l’équilibre de la jeunesse. Mais ils font partie de l’effectif de l’équipe première à 100%, ce n’est pas une excuse de se cacher derrière la jeunesse. On verra s’ils seront mis à contribution jeudi ou dimanche, mais ils doivent être prêts surtout avec toutes les blessures. » Le message est lancé, reste à voir s’il se traduira par des actes. Car nombreux ont été les coachs à dire qu’ils comptaient sur les jeunes.