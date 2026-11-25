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Ce mercredi, à la veille d’OL – Lillestrøm, Carlos Vicens ne pouvait toujours pas compter sur Clinton Mata. L’entraîneur doit également faire sans Tanner Tessmann, devenu ces dernières heures papa pour la deuxième fois. L’Américain est incertain pour le match de Ligue Europa.

Quelle sera la stratégie adoptée par Carlos Vicens pour le match de Ligue Europa ? L’entraîneur espagnol fera-t-il tourner contre Lillestrøm dans le but d’aligner son meilleur onze contre Monaco trois jours plus tard ? Il devrait donner quelques indices en début d’après-midi lors de sa conférence de presse. Néanmoins, Vicens ne comptera toujours pas sur Clinton Mata, qui était toujours absent de l’entraînement ce mercredi à la veille du match européen. Sera-t-il le seul absent à l’OL ?

Openda enchaîne les séances

Peut-être pas parce que Mads Bidstrup brillait par son absence également. Un souci physique ? On en saura plus dans quelques heures. Tanner Tessmann manquait lui aussi à l’appel ce mercredi matin. Pas de soucis physiques pour l’Américain mais un heureux événement pour lui et sa compagne. Déjà papa une première en avril 2025, le milieu est allé soutenir sa femme ces dernières heures et a donc été exempt de séance collective ce jeudi. Il reste pour le moment incertain pour la cinquième rencontre de Ligue Europa. Ayant repris en début de semaine, Loïs Openda était encore bien présent à l’entraînement et devrait faire son retour dans le groupe lyonnais.