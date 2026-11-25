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À deux jours du match de Ligue Europa contre Lilleström, plusieurs joueurs de l’OL se sont offerts une escapade à l’Arena. Moussa Niakhaté, Loïs Openda, Khalis Merah, Julien Duranville et Kaïl Boudache ont assisté à la défaite de l’ASVEL contre l’Olimpia Milan (91-95).

Ils ont délaissé le Parc OL pour une ambiance plus chaude, tout en ne quittant pas le secteur de Décines. Mardi soir, plusieurs joueurs de l’OL ont été mis à l’honneur du côté de l’Arena à l’occasion du match d’Euroligue entre l’ASVEL et l’Olimpia Milan. Déjà présents il y a quelques semaines pour le match face à Baskonia, Loïs Openda et Khalis Merah n’étaient pas seuls cette fois-ci. Moussa Niakhaté, Zachary Athekame, Julien Duranville et Kaïl Boudache ont rejoint les rangs et ont immortalisé ce moment à mi-temps du match.

L’ASVEL, avant-dernier d’Euroligue…

Malheureusement pour les Lyonnais, ils n’ont pas porté chance aux joueurs de Tony Parker contre le club milanais. Les Villeurbannais viennent d’enregistrer une cinquième défaite consécutive dans la compétition européenne (91-95), les repoussant ainsi à la 19e et avant-dernière place du classement. Il ne reste plus qu’à espérer que l’OL ne connaisse pas pareille désillusion jeudi soir contre Lilleström en Ligue Europa…