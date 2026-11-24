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L’OL retrouve sa maison cette semaine, avec notamment la réception de Monaco dimanche. Au sifflet de ce choc, Jérôme Brisard, bien connu de notre Ligue 1.

Presque un mois après son dernier match à domicile, l’OL s’apprête à retrouver son jardin. Il faut remonter au 1er novembre pour voir Corentin Tolisso et ses coéquipiers jouer à domicile. Entre les trois déplacements de suite entrecoupés de la trêve, c’est Angers qui est venu à Décines en dernier (2-0). Cette semaine sera même marquée par deux rendez-vous à la maison, avec Lilleström (jeudi) et Monaco (dimanche).

Pour le duel de Ligue 1, face à un adversaire qui n’avance plus, nous retrouverons Jérôme Brisard au sifflet. L’officiel de 40 ans, très expérimenté, a souvent côtoyé le club rhodanien. La confrontation dominicale sera la 26e rencontre des Lyonnais avec l’arbitre originaire de Châteaubriant.

L’OL l’a déjà croisé deux fois cette saison

Ce sera la troisième fois cette saison, après les duels face aux deux formations parisiennes en septembre (0-0 contre le Paris FC) et en octobre (2-0 au Parc des Princes). Il est de manière générale souvent sélectionné lors des chocs du championnat français.

Ce dimanche, il sera entouré de ses assistants Aurélien Berthomieu et Thomas Luczynski. La vidéo, qui n’a pas beaucoup souri à l’OL jusqu’à présent, reviendra à Marc Bollengier et à Julien Schmitt. Azzedine Souifi aura la mission d’annoncer les temps additionnels et les changements, et de si besoin, de calmer les bancs de touche.