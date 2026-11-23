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Muet depuis son arrivée à l’OL, Mads Bidstrup a inscrit son premier but face à Lille. N’ayant pas l’habitude de ce genre de moments, le Danois en a même oublié de célébrer.

Cela ne lui était plus arrivé depuis le 22 janvier 2025, face au Real Madrid. Alors forcément, il en avait perdu l’habitude. Marathonien de l’entrejeu lyonnais depuis son arrivée à l’OL cet été, Mads Bidstrup a enfin débloqué son compteur samedi soir à Lille. Un but bienvenu puisqu’il a été le seul du choc entre le LOSC et l’OL, offrant ainsi les trois points à la formation lyonnaise. Suite à une remise de Corentin Tolisso, Bidstrup a enchaîné contrôle de la poitrine et frappe croisée. Le poteau fut rentrant et a enlevé un peu de poids à Carlos Vicens.

« Coco (Tolisso) se moque souvent de moi quand je tire »

Mais, cet exploit est tellement rare pour Mads Bidstrup qu’il en a oublié de le célébrer. Stoïque au moment de voir le ballon entrer dans le but lillois, le Danois a surtout vu tous ses coéquipiers lui sauter dessus pour fêter cette première réalisation lyonnaise. De quoi réagir avec humour une fois le match terminé. « Ça ne m’arrive pas souvent de marquer donc je n’ai pas vraiment eu le temps de m’entraîner à ma célébration, a-t-il déclaré dans un grand sourire. Coco (Tolisso) se moque souvent de moi quand je tire. C’était simplement sympa de fêter ça avec les gars. La seule chose qui manquait était nos supporters dans le stade. » Il aura l’occasion de partager des moments avec eux à deux reprises cette semaine contre Lillestrom et Monaco.