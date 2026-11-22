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Ayant vu un match équilibré samedi soir, Davide Ancelotti estime que l’OL a fait preuve de plus de réalisme que le LOSC.

C’était « un match à six points » pour Carlos Vicens. Tout juste intronisé sur le banc de l’OL, l’entraîneur savait déjà la pression que représentait ce déplacement à Lille. Sur le plan comptable, les Lyonnais ne pouvaient se permettre de laisser le LOSC s’échapper avec sept points d’avance. Après 90 minutes disputées au stade Pierre-Mauroy, il n’y a finalement plus qu’une unité d’écart entre les deux formations grâce à la victoire 1-0 de l’OL. « Je pense que c’était un match très équilibré, a déclaré Davide Ancelotti. Honnêtement, c’est un match qui s’est décidé sur un épisode. L’OL a été plus efficace que nous, comme nous l’avions été face à Rennes lors de la dernière journée. »

« On a perdu la distance sur certaines ressorties de balle lyonnaises »

L’entraîneur lillois a regretté le « manque d’énergie » de ses joueurs pendant 90 minutes, mais assure que le LOSC aurait pu revenir au score en deuxième mi-temps « avec des remplaçants qui ont apporté », à commencer par Ueda « qui a apporté la profondeur qu’il manquait ». Cependant, Ancelotti a mis en avant la capacité de l’OL « à bien ressortir les ballons. Deux ou trois fois, on a perdu un peu de distance et on n’a pas réussi à gérer ces moments d’être plus compacts et est arrivé le but lyonnais ». Un unique but de Mads Bidstrup qui a suffi au bonheur lyonnais.