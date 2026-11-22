Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Dernière sortie avant la trêve internationale pour OL Lyonnes. Lors de la réception de Strasbourg ce dimanche, Jule Brand et Melchie Dumornay ne joueront pas.

C’est le privilège de dominer autant le championnat. Et en plus d’avoir d’excellents résultats. Après sa victoire autoritaire à Arsenal jeudi (0-2), OL Lyonnes a mis au repos deux cadres, deux des meilleures joueuses du début de saison. Ayant déjà beaucoup donné, Jule Brand (treize apparitions) et Melchie Dumornay (treize) suivront de loin le duel entre les Lyonnaises et Strasbourg ce dimanche (15 heures).

Une ossature encore très solide

Aucun risque pris, et du repos accordé à l’Allemande et à l’Haïtienne avant la trêve internationale. Jonatan Giráldez a tout de même gardé une ossature très impressionnante. On retrouve les cadres comme Wendie Renard, Selma Bacha, Damaris Egurrola ou encore les deux attaquantes Ada Hegerberg et Marie-Antoinette Katoto. Objectif pour le groupe ? Réussir le dix sur dix en Première Ligue et poursuivre sa série de treize victoires en quatorze sorties, toutes compétitions confondues (un nul).

Ne seront pas non plus présentes contre les Strasbourgeoises, Féerine Belhadj, Elma Nelhage (suspendue après son exclusion contre Saint-Malo) et Inès Benyahia. En revanche, on note la venue d’Ambre Ouazar, 19 ans.

Le groupe d’OL Lyonnes : Endler / Grohs – Bacha / Engen / Lawrence / Tarciane / Sangare / Renard – Shrader / Swierot / Yohannes / Fathallah / Egurrola / Ouazar – Becho / Paralluelo / Hegerberg / Joseph / Chawinga / Katoto