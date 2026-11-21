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Nous y sommes. Ce samedi, l’OL lance l’ère Carlos Vicens à Lille. Pas de révolution attendue, mais déjà la nécessité de gagner pour revenir sur le LOSC.

Petit à petit. Carlos Vicens a bien expliqué qu’il n’allait pas révolutionner l’OL dès ce samedi à Pierre-Mauroy (20h45). Le temps lui manque, même s’il a pu profiter de la trêve internationale pour inculquer ses premiers principes aux hommes restés à Décines. Par de la vidéo déjà, puis par des échanges, des observations… L’Espagnol prend tout doucement ses marques, et dictera au compte-gouttes ses idées. Le voyage à Lille ce samedi fera partie des premières pierres sur le chemin.

Ce 21 novembre marque le début d’un nouveau chapitre pour les Lyonnais, au cœur d’une première moitié d’exercice faite de hauts et de bas. Sur sa route, se dresse le LOSC, sur courant alternatif lui aussi, mais suffisamment régulier pour être deuxième de Ligue 1 à l’heure actuelle. Avec déjà quatre longueurs d’avance sur les coéquipiers de Corentin Tolisso, les Dogues ont un gros coup à jouer.

L’OL veut éviter de voir Lille creuser l’écart

Les Rhodaniens, qui restent sur quatre succès de rang contre les Lillois, sont davantage dos au mur. « On veut toujours remonter au classement, et quand on affronte les écuries de devant, c’est important de gagner pour de réduire l’écart, a bien résumé Tanner Tessmann jeudi. Il faut que tout le monde soit prêt et concentré. C’est un match difficile et important qui nous attend, mais il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu ici, c’est-à-dire le retour des joueurs après la trêve, le nouveau coach. Il faut prendre tout ça et montrer tout de suite qui nous sommes afin de progresser de façon à remplir les objectifs de fin de saison. »

Pour son baptême du feu, Carlos Vicens sera servi en tout cas, chez la meilleure défense de l’Hexagone. « En Angleterre, on parle d’affiche à six points pour désigner ce type de rencontre, a-t-il expliqué. Nous savons qu’un périple à Lille en est un car les deux formations ont l’ambition d’occuper le haut du classement. Mais nous devons prendre les duels les uns après les autres et nous adapter au fur et à mesure. »

Comment arrêter les frais à l’extérieur ?

L’ancien de Braga parvient-il à changer le visage de l’OL en déplacement ? Ce sera un enjeu majeur puisqu’il a perdu ses trois précédentes sorties loin de ses bases en championnat. « Oui, c’est une chose avec laquelle nous avons du mal récemment, concédait Tanner Tessmann. Nous devons améliorer nos prestations, apporter de l’énergie, jouer ensemble, toutes les choses que nous travaillons, pour renouer avec l’identité de l’équipe. Si nous voulons être là où nous voulons être à la fin, on doit évoluer là-dessus. Je pense que ça montre également l’apport de notre stade, et combien les supporters nous aident à domicile, mais nous devons trouver une solution à l’extérieur, et ça commence samedi. »

Dans ce contexte, que va demander le technicien de 43 ans à ses troupes ? « Je veux voir un collectif qui a faim, qui se bat pour décrocher la victoire. Je souhaite qu’on soit courageux, car notre adversaire va nous en demander beaucoup. Nous allons défier un rival et nous voulons imposer notre style de jeu. Notre volonté est de dominer la partie, avec et sans ballon, tout en étant capables de faire le dos rond dans les moments compliqués, a-t-il détaillé. Si nous ne parvenons pas à dominer, nous devrons être solidaires, savoir souffrir ensemble et tout donner pour aller chercher le succès. J’exige de mes joueurs qu’ils se comportent comme un véritable groupe, du début à la fin.

Déjà des confrontations directes à gérer

Carlos Vicens ne sera pas tout de suite jugé sur ses résultats ou le contenu, évidemment. Sauf qu’avec le LOSC et Monaco à suivre, et entre les deux, la réception de Lillestrøm en Ligue Europa, le retard à l’allumage pourrait se payer cher au printemps 2027. Il n’est pas responsable de ça, mais c’est également le propre des bons entraîneurs, de rapidement arriver à des résultats positifs. « Nous savons que le calendrier sera difficile, mais je veux me concentrer uniquement sur la confrontation de samedi, a insisté l’ex-adjoint de Pep Guardiola. Une fois qu’elle sera terminée, nous pourrons préparer la suivante, face à Lillestrøm. Nous ferons le bilan du classement lorsque le championnat sera terminé. Notre ambition est de finir le plus haut possible. » Cela passe, notamment, par des victoires chez les concurrents directs.