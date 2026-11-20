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Ce samedi (20h45), Carlos Vicens va faire ses débuts sur le banc de l’OL face à Lille. Pour ce déplacement dans le nord, l’entraîneur espagnol a convoqué un groupe de 21 joueurs. De retour seulement ce vendredi à l’entraînement, Nicolas Tagliafico fait quand même le voyage.

L’ère Carlos Vicens débute ce samedi (20h45) du côté de Lille. Un peu plus de dix jours après avoir été nommé comme nouveau coach de l’OL, l’Espagnol va faire ses débuts officiels dans le nord de la France. Un choc d’entrée de jeu face à l’un des concurrents pour l’Europe du club lyonnais. Avec déjà quatre longueurs de retard sur le LOSC, l’OL joue gros, même si Vicens n’a pas pu faire de révolution en si peu de temps. Le visage rhodanien devrait ainsi être le même que celui observé sur la fin de l’ère Fonseca. D’autant plus qu’on ne peut pas dire que le 35e entraîneur de l’histoire a pu compter sur des retours notables.

Himbert et Kango réintégrés

Mohamed Ouedraogo, Pavel Sulc et Tyler Morton ne sont pas attendus avant l’année prochaine, tandis que Loïs Openda est entré dans la dernière phase de sa rééducation, tandis que Clinton Mata a dû déclarer forfait. Sur le papier, difficile de voir l’OL rivaliser totalement avec le LOSC. Mais tout ça reste sur le papier. Revenu de sélection seulement ce vendredi, Nicolas Tagliafico fait quand même partie du groupe retenu par Carlos Vicens. Victime d’un gros virus ces dernières semaines mais de retour à l’entraînement depuis dix jours, Rémi Himbert retrouve lui aussi le groupe, au même titre que Steeve Kango.

Le groupe de l’OL : Greif, Bengui, Descamps – Tagliafico, Athekame, Abner, Bacher, Kluivert, Niakhaté, Kango – Bidstrup, Tessmann, Tolisso, Merah, Nartey – Nakamura, Duranville, Boudache, Rodriguez, Nuamah, Himbert