Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Présent à Décines durant la trêve internationale, Clinton Mata n’était pas à l’entraînement ce jeudi. Ayant ressenti une gêne musculaire, le défenseur angolais manquera le choc entre Lille et l’OL, samedi (20h45).

L’ère Carlos Vicens débute officiellement ce samedi à Lille pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Débarqué sur le banc de l’OL il y a un peu plus d’une semaine, l’entraîneur lyonnais n’a pas vraiment eu le temps de travailler avec son groupe. Les derniers internationaux sont revenus à l’entraînement ce jeudi et Nicolas Tagliafico doit faire son retour vendredi pour la dernière séance avant le match de championnat. Sera-t-il du voyage ? Vicens n’a pas voulu s’avancer sur le sujet, estimant qu’il « verra comment Nicolas va revenir et dans quel état il est ».

« Pour Openda, on va voir si on accélère ou ralentit le processus »

Avec des joueurs présents depuis plus d’une semaine, d’autres depuis quelques séances seulement, Carlos Vicens doit faire avec les moyens du bord. Néanmoins, le technicien sait déjà qu’il ne pourra pas compter sur Clinton Mata dans le nord de la France. Absent de l’entraînement ce jeudi, le défenseur a « ressenti une gêne musculaire et ne sera pas présent samedi à Lille ». Pour le reste, Loïs Openda est dans la « dernière phase de sa rééducation. Avec le staff médical, on va voir si on accélère ou ralentit le processus. »