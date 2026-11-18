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Pendant la trêve de novembre, deux matchs amicaux sont prévus pour les Bleues. À cette occasion, Laurent Bonadei a décidé de faire confiance à six joueuses d’OL Lyonnes.

Au printemps dernier, l’équipe de France féminine avait acquis sa qualification pour la prochaine Coupe du monde. Elle se déroulera au Brésil, en 2027. Comme la trêve internationale d’octobre, cette pause de novembre n’aura aucune incidence comptablement et les Françaises pourront jouer sans véritable pression. Pour ces deux derniers matchs amicaux de l’année, le sélectionneur Laurent Bonadei a dévoilé sa liste avec six éléments d’OL Lyonnes.

Retour pour Sangaré, première pour Joseph

Présentes en octobre, Julie Swierot, Selma Bacha, Marie-Antoinette Katoto et Vicki Becho seront de nouveau de la partie. De leur côté, Wassa Sangaré, qui joue de plus en plus, et Liana Joseph, intègrent l’équipe première. C’est un retour dans l’effectif pour la défenseure, tandis que la jeune attaquante, elle, s’apprête à découvrir les A.

Le Venezuela et le Maroc au programme

Les Bleues termineront leur année avec deux matchs amicaux. Elles recevront d’abord le Venezuela, le 27 novembre, avant d’accueillir le Maroc, le 5 décembre prochain. Ce rassemblement constituera le dernier rendez-vous de l’année. Après ces deux amicaux, le groupe de Laurent Bonadei se tournera vers la préparation de la prochaine année internationale, avec notamment la Ligue des nations mais surtout le Mondial 2027 en ligne de mire.