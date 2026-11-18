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C’est un pan important de l’histoire de l’OL. La formation est une thématique cruciale pour le club, à tous les niveaux. Même si l’Académie traverse une passe difficile, il est donc capital de maintenir une passerelle entre les deux mondes.

« Je n’aime pas trop le dire, mais j’ai un rêve, c’est que l’OL remporte un jour la Ligue des champions avec une ossature d’éléments formés ici. » Cette phrase provient de Christian Bassila, directeur de l’Académie lyonnaise. Sur notre plateau de Tant qu’il y aura des Gones lundi, l’ancien milieu de terrain a notamment évoqué la passerelle entre Meyzieu et Décines. Un sujet central, aussi bien sur le plan historique qu’aujourd’hui, financier.

Faisons déjà un point sur les effectifs au centre de formation. Il faut savoir qu’actuellement, il peut compter au maximum 70 apprentis sous convention, soit, si on exclut les contrats professionnels, 17 à 18 garçons par groupe. Depuis le début de l’exercice, l’Olympique lyonnais a à nouveau quatre équipes avec le retour des U16 (en plus de la réserve, des U19 et des U17). « On est dans le surclassement massif, on a puisé dans notre préformation », a expliqué le dirigeant, qui voulait pourtant éviter cette situation.

Éviter, à quelques exceptions près, les surclassements

Un contexte qui n’est pas propre aux Rhodaniens, car de partout, les clubs lancent des adolescents de 16-17 ans. Au détriment de leur apprentissage ? C’est au cas par cas évidemment, mais un Lamine Yamal ou un Pau Cubarsí sont des exceptions. Sauf que désormais, tout va plus vite, et un Florent Balmont, avec ses très nombreuses apparitions en B, serait une « anomalie ».

Tout cela fait dire à notre consultant Nicolas Puydebois : « Est-ce qu’on n’a pas voulu aller trop vite, les parents, les agents… Au lieu de leur apprendre leur métier ? » Ce à quoi Christian Bassila a répondu par l’affirmative. « Oui. Certains, les plus matures physiquement, peuvent être surclassés, mais d’autres demandent du temps. C’est une année de transition, puis ils seront à nouveau dans leur catégorie respective et suivront leur parcours normalement, a-t-il assuré. Il fallait un rééquilibrage. […] Aujourd’hui, la question c’est comment les faire passer du football de jeune à celui d’adulte. Je veux leur redonner le temps de se former afin qu’ils soient armés pour ce qui les attend. »

L’équipe réserve, un élément central de la formation

Dans cette optique d’une bonne transition vers les « grands », l’équipe B est cruciale. De nouveau reliée à l’Académie, ce qui n’était plus le cas pendant un temps, elle incarne un basculement. « Comment voulez-vous qu’ils basculent vers le football professionnel si vous ne les laissez qu’entre jeunes ? », questionnait le dirigeant. D’où son ambition de la faire remonter en National 1. Ce qui lui permettrait de se confronter à un niveau encore plus relevé, un premier pas vers l’élite.

Par ailleurs, on remarque que depuis Paulo Fonseca, de nombreux Gones ont au moins l’opportunité de s’entraîner avec les professionnels. C’était particulièrement le cas durant les trêves internationales. Le successeur du Portugais, Carlos Vicens, a pris le même chemin, au moins pour démarrer. À voir ensuite comment il les utilisera, et à quel point il fera appel à eux.

Quel impact aura le changement de staff chez les pros ?

En tout cas, cette modification de staff n’impactera a priori pas le travail des formateurs. « La compétition, c’est bien, mais quid de leur développement ? Il faut qu’une fois avec les pros, il soit un complément d’effectif capable de poser des problèmes au coach. Il y en a un qui est arrivé (Carlos Vicens), avec ses principes qui seront peut-être différents de Paulo Fonseca. Mon rôle sera de l’alimenter avec des membres de l’Académie. Mais on ne va pas changer de projet, car imaginez si on devait le faire à chaque nouvel entraîneur. Mon but, c’est que les jeunes réussissent à s’adapter à ce qu’il va leur demander, a insisté Christian Bassila. Je pense que la direction prise est la bonne. »

Ça, seul le temps en jugera. Et peut-être l’ex-patron de l’INF Clairefontaine sera-t-il aidé dans sa mission par un rapprochement entre les deux pôles de l’OL. « C’est une erreur de les avoir séparés, car de voir les professionnels au quotidien, ça te donnait envie d’être à leur place, ça décuplait ton ambition personnelle », a confié Nicolas Puydebois, locataire pendant un bon moment de Tola-Vologe. Un projet qui reste pour l’heure encore dans les cartons.