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Sélectionnés avec l’équipe de France U20 durant la trêve internationale, Khalis Merah et Noham Kamara ont retrouvé leurs habitudes lyonnaises. Les deux internationaux français chez les jeunes étaient de retour à l’entraînement de l’OL ce mardi en fin de matinée.

Il va encore falloir patienter un peu avant de retrouver un effectif totalement au complet. Néanmoins, certains joueurs en ont déjà terminé avec leur trêve internationale et ont donc déjà fait leur retour à Décines. C’est notamment le cas pour Khalis Merah et Noham Kamara. Tous deux retenus avec l’équipe de France U20, ils ont disputé un match dimanche à Clairefontaine avec une victoire 3-2 face au Danemark. Aussitôt la rencontre amicale terminée, les deux joueurs ont plié bagages pour remettre le cap vers Lyon et le GOLTC.

Un groupe au complet seulement jeudi

Ils sont les premiers internationaux à avoir repris l’entraînement dans ce début de semaine de préparation de Lille. Tous deux étaient présents ce mardi matin au centre d’entraînement de l’OL. Ils ont ainsi pu faire la connaissance de leur nouvel entraîneur Carlos Vicens ainsi que du nouveau staff ayant remplacé au pied levé celui de Paulo Fonseca. Une première prise de contact et des renforts pour garnir un peu plus le groupe lyonnais, avant le retour de tous les autres internationaux mercredi et jeudi.