OL : quel staff autour de Carlos Vicens

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Venu avec quatre adjoints, Carlos Vicens travaillera avec plusieurs techniciens déjà présents depuis plusieurs années dans le staff de l’OL.

Pour Carlos Vicens, les premières journées de travail à l’OL s’achèvent. Mardi, l’Espagnol a dirigé sa première séance à la tête de l’Olympique lyonnais. Avec lui, nous retrouvions un staff qui forme un mix entre nouveaux et « anciens ». Car le chamboulement de début novembre a entraîné un important renouvellement dans l’encadrement technique.

Suite au départ de Paulo Fonseca, Paulo Ferreira, Antonio Ferreira, Nelson Duarte ou encore Paulo Mauro ont eux aussi rejoint le Sporting Portugal. Pour les remplacer, l’ancien coach de Braga a amené avec lui ses compatriotes Mario Enguidanos (premier adjoint), Lander Iza Garcia (chargé de la performance), Jordi Lie Fernandez et Ramiro Marin.

Une promotion pour Sébastien Hamel

L’équipe est complétée par des hommes déjà au club : Jorge Maciel (adjoint), Adrien Tarascon (responsable du développement individuel des joueurs), Alexandre Farhi (préparateur physique), Florian Testard (préparateur physique) et Antonin Da Fonseca (directeur de la performance). Sébastien Hamel a également rejoint la bande. Il s’occupait des gardiens de la réserve depuis janvier 2025.

En plus du staff technique, la cellule vidéo lyonnaise, notamment incarnée par Yannick Pothier, se compose de six personnes.