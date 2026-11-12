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En cette période internationale, le groupe lyonnais est réduit. Mais mercredi, Ruben Kluivert et Rémi Himbert ont pu s’entraîner avec leurs coéquipiers.

En attendant de faire connaissance avec des garçons comme Dominik Greif, Moussa Niakhaté, Zachary Athekame, Khalis Merah et Keito Nakamura, Carlos Vincens prend le pouls des non-internationaux. Entre mardi et ce jeudi, l’Espagnol vit ses premiers jours à l’OL. Trois entraînements avant un long week-end de repos. Lors de la séance de mercredi, nous retrouvions notamment Ruben Kluivert, qui a appris une belle nouvelle ces derniers jours, ainsi que Rémi Himbert.

Le Néerlandais n’était pas là mardi, mais était déjà de retour le 11 novembre. Quant au jeune attaquant, il a pu revoir de nombreux confrères qui sont eux aussi montés avec les « professionnels ». On rappellera que le footballeur de 18 ans était absent en raison d’une maladie qui l’a bien affaibli.

Quid de Loïs Openda

Ces deux retours viennent gonfler les rangs d’un effectif amputé de nombreux éléments, et qui compte toujours des blessés majeurs. Mais pour eux, la reprise n’est pas pour tout de suite. On surveillera néanmoins la situation de Loïs Openda. « Loïs progresse normalement dans sa récupération, avait indiqué Jorge Maciel samedi dernier. Les choses vont dans le bon sens, conformément à ce qui était prévu (le Belge devait être forfait jusqu’à la trêve). Nous verrons comment la situation évolue au cours des deux prochaines semaines. »