OL : le programme des internationaux pour la trêve de novembre

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Depuis ce lundi, plusieurs joueurs de l’Olympique lyonnais ont quitté Décines pour rejoindre leur sélection. Des jeunes aux sélections nationales A, voici le programme des Lyonnais convoqués avec leur pays.

La trêve internationale a commencé depuis ce lundi et l’OL sera une nouvelle fois bien représenté aux quatre coins du globe. Au total, 13 joueurs de l’effectif professionnel et de l’académie rejoindront. Au programme : des rencontres amicales,des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations et des matchs de Ligue des Nations. Voici le calendrier complet des internationaux lyonnais.

Après leur convocation lors du dernier rassemblement, Noham Kamara et Khalis Merah retrouveront l’équipe de France U20 pour une double confrontation amicale face au Danemark. Après trois grosses défaites lors de la dernière trêve, les Bleuets doivent se remobiliser à Clairefontaine.

France – Danemark : jeudi 12 novembre à 17 h 00 (match amical)

France – Danemark : dimanche 15 novembre à 14 h 00 (match amical)

En difficulté depuis quelques matchs, notamment à cause de son manque d’efficacité dans les derniers mètres, Kaïl Boudache va pouvoir retrouver sa sélection pour progresser devant le but. Le jeune lyonnais a été convoqué avec la sélection algérienne U23 pour les qualifications à la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie. Ils affronteront l’Eswatini à deux reprises, avec un premier match à l’extérieur avant de recevoir leur adversaire à Alger.

Eswatini – Algérie : mercredi 11 novembre à 15 h 00 (qualification CAN U23)

Algérie – Eswatini : lundi 16 novembre à 18 h 00 (qualification CAN U23)

Dominik Greif (Slovaquie)

Après un début de saison solide et une première convocation en septembre, Dominik Greif retrouvera la sélection slovaque pour deux rencontres de Ligue des Nations. Le gardien lyonnais commencera par la réception des Îles Féroé avant un déplacement au Kazakhstan.

Slovaquie – Îles Féroé : vendredi 13 novembre à 20 h 45 (J5 Ligue des nations)

Kazakhstan – Slovaquie : lundi 16 novembre à 16 h 00 (J6 Ligue des nations)

De son côté, Keito Nakamura rejoindra les Samurai Blue pour deux matchs amicaux. Le Japon se mesurera à deux sélections sud-américaines : le Brésil et le Paraguay.

Japon – Brésil : samedi 14 novembre à 11 h 15 (match amical)

Japon – Paraguay : mardi 17 novembre à 14 h 10 (match amical)

Après avoir connu ses premières sélections lors de la précédente trêve, Felix Bacher retrouve les siens pour deux rencontres de Ligue des Nations. La sélection autrichienne recevra d’abord l’Irlande du Nord à Linz, avant de se déplacer à Debrecen pour affronter Israël.

Autriche – Irlande du Nord : samedi 14 novembre à 20 h 45 (J5 Ligue des nations)

Israël – Autriche : mardi 17 novembre à 20 h 45 (J6 Ligue des nations)

Fragile physiquement depuis plus d’un mois, Moussa Niakhaté retrouvera quand même les Lions de la Teranga pour poursuivre les qualifications à la CAN 2027. Le Sénégal affrontera le Soudan à deux reprises, avec une première rencontre à Dakar puis un deuxième rendez-vous à Djouba.

Sénégal – Soudan : jeudi 12 novembre à 20 h 00 (qualifications CAN 2027)

Soudan – Sénégal : lundi 16 novembre à 14 h 00 (qualifications CAN 2027)

Après une convocation en septembre, Mads Bidstrup a été appelé avec le Danemark pour deux rencontres de Ligue des Nations. Les Danois commenceront par un déplacement au Portugal, à Braga, avant de retrouver la Norvège à Copenhague.

Portugal – Danemark : samedi 14 novembre à 20 h 45 (J5 Ligue des nations)

Danemark – Norvège : mardi 17 novembre à 20 h 45 (J6 Ligue des nations)

Il n’en a pas fini avec la sélection. Nicolás Tagliafico rejoint l’Albiceleste pour deux rencontres amicales. L’Argentine recevra d’abord l’Uruguay à Buenos Aires, avant de retrouver le Costa Rica à Córdoba.

Argentine – Uruguay : samedi 14 novembre à 00 h 00 (match amical)

Argentine – Costa Rica : mardi 17 novembre à 22 h 00 (match amical)

Yvann Konan (Côte d’Ivoire U23)

Yvann Konan a été convoqué avec la sélection ivoirienne U23 pour une double confrontation face au Kenya, dans le cadre des qualifications à la CAN U23 2027. Les jeunes Éléphants se déplaceront d’abord à Nairobi avant de recevoir les Kényans à Abidjan.

Kenya – Côte d’Ivoire : mercredi 11 novembre à 13 h 00 (qualifications CAN U23)

Côte d’Ivoire – Kenya : mardi 17 novembre à 20 h 00 (qualifications CAN U23)

Julien Duranville (Belgique U21)

Très bon depuis son retour sur les terrains, Julien Duranville a été appelé avec les Espoirs belges pour deux rencontres amicales. L’ailier lyonnais, qui a déjà connu la sélection A, retrouvera les jeunes Diables Rouges pour affronter l’Allemagne puis l’Italie.

Allemagne – Belgique : vendredi 13 novembre à 18 h 00 (match amical)

Italie – Belgique : lundi 16 novembre à 18 h 15 (match amical)

Indéboulonnable depuis le début de la saison, Zachary Athekame rejoindra une nouvelle fois la sélection suisse pour deux rencontres de Ligue des Nations. La Nati se déplacera d’abord en Slovénie, à Ljubljana, avant de recevoir l’Écosse à Saint-Gall.

Slovénie – Suisse : vendredi 13 novembre à 20 h 45 (J5 Ligue des nations)

Suisse – Écosse : lundi 16 novembre à 20 h 45 (J6 Ligue des nations)

Enfin, Noah Nartey a été convoqué une nouvelle fois avec les Espoirs danois pour deux rencontres face aux Pays-Bas dans le cadre des qualifications à l’Euro U21. Le premier match se disputera à Vejle, avant une deuxième confrontation à Almere.

Danemark – Pays-Bas : vendredi 13 novembre à 18 h 30 (qualifications Euro U21)

Pays-Bas – Danemark : mardi 17 novembre à 18 h 30 (qualifications Euro U21)