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En plus de Nicolás Tagliafico, la trêve internationale va concerner plusieurs joueurs de l’Olympique lyonnais. Six éléments de l’effectif rhodanien ont été appelés avec leur sélection nationale, tandis que d’autres convocations pourraient encore tomber dans les prochains jours.

Après le déplacement à Brest, plusieurs Lyonnais vont quitter Décines pour rejoindre leur équipe nationale. Au total, six joueurs sont concernés par ces rassemblements internationaux. Dominik Greif, Zachary Athekame, Félix Bacher, Moussa Niakhaté, Mads Bidstrup et Keito Nakamura vont ainsi représenter leur pays pendant cette période.

Six Lyonnais aux quatre coins du monde

Dans les buts, Dominik Greif retrouvera la sélection slovaque. Le gardien lyonnais poursuivra sur sa lancée de septembre avec la Slovaquie. En défense, Zachary Athekame rejoindra la Suisse, tandis que Felix Bacher a été convoqué avec l’Autriche. Touché avant le match contre la Real Sociedad, Moussa Niakhaté a bien été appelé avec le Sénégal. Le défenseur pourra-t-il tenir sa place ? Il faudra déjà voir s’il peut postuler pour Brest – OL, dimanche (17h15). Au milieu de terrain, Mads Bidstrup a été appelé avec le Danemark. Enfin, Keito Nakamura rejoindra le Japon.

Cette première liste d’internationaux pourrait toutefois s’allonger. Toutes les sélections n’ont pas encore dévoilé leur groupe pour cette trêve de novembre. D’autres joueurs lyonnais pourraient donc être concernés dans les prochains jours.