Tabitha Chawinga sera-t-elle désignée joueuse africaine de l'année par la CAF ? Elle figure en tout cas parmi les six finalistes.

Le lundi 7 décembre prochain, la CAF dévoilera le nom de ses lauréats pour les différentes distinctions de 2026. Chez les femmes, le trophée de joueuse africaine de l'année pourrait bien venir dans le Rhône. En tout cas, le dossier de Tabitha Chawinga est assez sérieux. L'attaquante d'OL Lyonnes a réalisé une belle saison, surtout collectivement. Le fait marquant étant sans doute le parcours avec sa sélection, le Malawi, à la CAN estivale.

Tout près de l'exploit à la CAN

Les Malawites, portées notamment par les sœurs Chawinga (Temwa est aussi nommé parmi les dix finalistes), ont atteint la finale. Un immense exploit, alors qu'elles étaient les moins bien classées dans la hiérarchie de la FIFA et qu'elles y participaient pour la première fois. Certes, la dernière marche était trop haute (3-0 face au Cameroun), comme en Ligue des champions (4-0 contre le Barça), mais la footballeuse de 30 ans a œuvré à ces beaux parcours (sept buts dans les deux compétitions).

Sans oublier les titres acquis avec OL Lyonnes sur le sol français (Coupe de France, Coupe LFFP et la Première Ligue). Est-ce que tout cela sera suffisant ? Réponse dans un gros mois lors de la cérémonie qui se déroulera au Nigeria.