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Keito Nakamura avec le Japon
Keito Nakamura avec le Japon (Photo by Koji Watanabe / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

OL : la Coupe d'Asie reportée, Keito Nakamura (Japon) concerné

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • En janvier 2027, Keito Nakamura devait disputer la Coupe d'Asie avec le Japon. Mais la compétition est reportée un an plus tard en raison du conflit en Arabie saoudite, où se déroulera l'épreuve.

    La guerre qui touche le Moyen-Orient a évidemment un impact social, économique, mais aussi culturel pour la région. Plusieurs événements sont en sursis, ou ont pu être décalés, voire annulés, au vu de la situation. C'est le cas de la Coupe d'Asie, par exemple, compétition reportée officiellement ce mardi. L'AFC a annoncé la nouvelle, et ce n'est pas sans conséquence sur l'Olympique lyonnais. En effet, ce n'est pas très courant, mais il compte dans ses rangs un joueur qui devait prendre part au tournoi prévu en Arabie saoudite.

    Le Japon visera un cinquième titre dans l'épreuve

    Membre important de la sélection japonaise (33 capes), Keito Nakamura aurait sûrement été appelé. Il aurait donc manqué à l'OL entre janvier et début février. L'épreuve devait se dérouler du 7 janvier au 5 février 2027. Évidemment, et avec l'absence de Pavel Šulc dans le secteur offensif, ce départ n'aurait pas arrangé les Rhodaniens. Surtout que l'ailier gauche se montre plutôt performant sur cette première partie de saison.

    Mais pour les 24 nations qui se disputeront le trophée, ce n'est que partie remise. En effet, la Coupe d'Asie est déplacée d'un an, au 23 décembre 2027, et jusqu'au 21 janvier 2028. S'il est encore là, Keito Nakamura pourrait cette fois s'envoler pour l'Arabie saoudite et essayer de ramener le trophée. Ce que les Japonais, pourtant les plus souvent vainqueurs (quatre), n'ont plus réussi à faire depuis 2011.

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    1 commentaire
    1. Toitoi
      Toitoi - mar 3 Nov 26 à 17 h 21

      Bien, il pourra se reposer. C'est actuellement l'un de nos meilleurs joueurs, avec Zachary.

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