La mauvaise nouvelle est tombée. Pavel Šulc souffre d'une lésion du ménisque du genou droit. Le Tchèque devrait être indisponible pendant 4 mois.

Il ne pouvait sans doute pas faire plus. En septembre, Pavel Šulc avait confié qu'il avait des complications au genou. Un pépin qu'il traînait depuis un certain temps. Sauf que cette semaine, le Tchèque s'est "blessé lors d’un entraînement précédant le déplacement à Hoffenheim (3-0)", a indiqué l'OL ce dimanche dans un communiqué. Forfait jeudi, il le sera pour les quatre mois à venir, prévient le club.

Deux buts juste avant sa blessure

En effet, le polyvalent joueur de 25 ans se fera prochainement opérer afin de soigner "une lésion du ménisque du genou droit." À la rentrée, il avait estimé la période de repos pour se remettre sur pied à un trimestre. Finalement, et c'est un coup dur pour l'équipe, il ne reviendra pas avant fin février - début mars a priori. En l'absence de Loïs Openda, c'est lui qui avait ce rôle de buteur, qu'il a bien rempli en marquant deux fois contre Crystal Palace (3-2) et Nice (2-1) la semaine passée.

Deux blessés de poids pour les Rhodaniens avant le PSG, et pour les rencontres à venir. Ils s'ajoutent aux soucis défensifs avec la longue réatlétisation à venir pour Mohamed Ouedraogo, l'incertitude concernant Nicolas Tagliafico, et la très mauvaise chute en Allemagne de Steeve Kango. Les organismes souffrent à Décines en ce moment.