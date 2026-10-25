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Florian Thauvin et Pavel Sulc lors de Lens - OL
Florian Thauvin et Pavel Sulc lors de Lens – OL (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP)

OL : bientôt opéré Pavel Šulc manquera les 4 prochains mois

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • La mauvaise nouvelle est tombée. Pavel Šulc souffre d'une lésion du ménisque du genou droit. Le Tchèque devrait être indisponible pendant 4 mois.

    Il ne pouvait sans doute pas faire plus. En septembre, Pavel Šulc avait confié qu'il avait des complications au genou. Un pépin qu'il traînait depuis un certain temps. Sauf que cette semaine, le Tchèque s'est "blessé lors d’un entraînement précédant le déplacement à Hoffenheim (3-0)", a indiqué l'OL ce dimanche dans un communiqué. Forfait jeudi, il le sera pour les quatre mois à venir, prévient le club.

    Deux buts juste avant sa blessure

    En effet, le polyvalent joueur de 25 ans se fera prochainement opérer afin de soigner "une lésion du ménisque du genou droit." À la rentrée, il avait estimé la période de repos pour se remettre sur pied à un trimestre. Finalement, et c'est un coup dur pour l'équipe, il ne reviendra pas avant fin février - début mars a priori. En l'absence de Loïs Openda, c'est lui qui avait ce rôle de buteur, qu'il a bien rempli en marquant deux fois contre Crystal Palace (3-2) et Nice (2-1) la semaine passée.

    Deux blessés de poids pour les Rhodaniens avant le PSG, et pour les rencontres à venir. Ils s'ajoutent aux soucis défensifs avec la longue réatlétisation à venir pour Mohamed Ouedraogo, l'incertitude concernant Nicolas Tagliafico, et la très mauvaise chute en Allemagne de Steeve Kango. Les organismes souffrent à Décines en ce moment.

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    4 commentaires
    1. RBV
      RBV - dim 25 Oct 26 à 12 h 41

      Voilà…on a tiré sur la corde et maintenant il est blessé…j’imagine que le risque a été décidé entre le club et le joueur…
      4 mois sans Pavel, alors qu’on a déjà perdu Openda…
      Ça va être très chaud…
      Le mercato d’hiver va peut-être nous être bénéfique ?

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      1. Avatar
        fandelol - dim 25 Oct 26 à 13 h 07

        Openda revient bientôt, ça devrait aller. On a encore Nuamah et Himbert qui peuvent jouer en 9 mais va pas falloir qu'ils se blessent eux aussi.

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    2. Avatar
      fandelol - dim 25 Oct 26 à 13 h 06

      A 7h c'était 2 mois. Maintenant 4. Super !

      Signaler
    3. Valbranque
      Valbranque - dim 25 Oct 26 à 13 h 42

      Il y a quelques semaines certains se demandaient comment Súlc allait pouvoir être utilisé ; certains affirmaient qu’il n’avait même pas sa place en tant que titulaire. Bon ben la question ne se pose plus hein.
      La réalité c’est que l’OL sans Pavel est moins fort. Bon courage à lui en tout cas. Qu’il prenne le temps de bien se soigner, même si ça doit prendre 6 mois. Le plus important c’est la santé du joueur.

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