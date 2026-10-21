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Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
Rémi Himbert lors d’OL – Servette FC (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Hoffenheim - OL : Himbert titulaire, Šulc touché au genou

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Très attendu, Rémi Himbert sera titulaire jeudi face à Hoffenheim, a annoncé Paulo Fonseca. Il "profite" du forfait de Pavel Šulc, touché au genou.

    Cette apparition était réclamée par plusieurs supporters et observateurs. Notamment notre consultant Quentin Vieira. Ce jeudi, face à Hoffenheim, Rémy Himbert sera relancé dans le grand bain. Paulo Fonseca a confirmé qu'il allait démarrer. Son premier match avec les professionnels depuis août, lorsqu'il avait commencé et joué 63 minutes à Toulouse en début de saison (0-2). Le Portugais n'a pas caché que ce choix survient suite au forfait de Pavel Šulc.

    Le Tchèque s'est entraîné avec le groupe ce mercredi matin, mais il ne l'a pas accompagné en Allemagne. Il souffre d'un "petit problème au genou" a ajouté son coach. "On va voir précisément ce qu'il a, mais il n'était pas apte pour cette rencontre." Cela donne donc une possibilité de se montrer à son jeune coéquipier de 18 ans.

    Šulc devait démarrer

    À lui de saisir sa chance. "On avait prévu de faire jouer Pavel, mais avec sa blessure, la meilleure solution c'est Rémi, a confié Paulo Fonseca. Il est là car il est prêt, il a bien travaillé et on croit en lui pour le futur. Il mérite cette opportunité. Pour être franc, il devait rentrer et avoir du temps de jeu, mais finalement, il aura mieux que ça." Pas attendu initialement, mais peut-être déterminant. Rémi Himbert a une belle carte à jouer ce jeudi.

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    4 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mer 21 Oct 26 à 20 h 27

      "On va voir précisément ce qu'il a"

      c'est une blague ?
      Il est blessé depuis mai , on sait très bien la douleur qu'il traine .
      Il souffre d'une contusion articulaire au genou avec un œdème osseux.
      Cette blessure était survenu à la suite d'un coup reçu en mai , avec une torsion .
      Il en a parlé ouvertement récemment , ça continue de lui provoquer des douleurs récurrentes au quotidien et après les efforts physiques.
      Une guérison complète nécessiterait environ trois mois de repos total (immobilité/béquilles).

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      1. RBV
        RBV - mer 21 Oct 26 à 20 h 31

        Oui…à mon avis il sera forfait pour le match contre le PSG aussi…pourtant il joue, plutôt bien, et marque…
        Espérons qu’il ne se blesse pas plus gravement.
        À Humbert de saisir sa chance !
        Et le jeune Angel Gomes est convoqué avec le groupe aussi, grosse promesse au poste d’arrière gauche 😉

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    2. Avatar
      Mopi do Brasil - mer 21 Oct 26 à 20 h 29

      Très content pour Himbert ! Il a une belle opportunité à saisir, mais sans pression. Il est déjà très aimé, et on doit être patient avec lui.

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    3. Toitoi
      Toitoi - mer 21 Oct 26 à 20 h 33

      Certains vont être content mais ce n'est pas un 9.

      Signaler

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