Hoffenheim - OL : Himbert titulaire, Šulc touché au genou

Très attendu, Rémi Himbert sera titulaire jeudi face à Hoffenheim, a annoncé Paulo Fonseca. Il "profite" du forfait de Pavel Šulc, touché au genou.

Cette apparition était réclamée par plusieurs supporters et observateurs. Notamment notre consultant Quentin Vieira. Ce jeudi, face à Hoffenheim, Rémy Himbert sera relancé dans le grand bain. Paulo Fonseca a confirmé qu'il allait démarrer. Son premier match avec les professionnels depuis août, lorsqu'il avait commencé et joué 63 minutes à Toulouse en début de saison (0-2). Le Portugais n'a pas caché que ce choix survient suite au forfait de Pavel Šulc.

Le Tchèque s'est entraîné avec le groupe ce mercredi matin, mais il ne l'a pas accompagné en Allemagne. Il souffre d'un "petit problème au genou" a ajouté son coach. "On va voir précisément ce qu'il a, mais il n'était pas apte pour cette rencontre." Cela donne donc une possibilité de se montrer à son jeune coéquipier de 18 ans.

Šulc devait démarrer

À lui de saisir sa chance. "On avait prévu de faire jouer Pavel, mais avec sa blessure, la meilleure solution c'est Rémi, a confié Paulo Fonseca. Il est là car il est prêt, il a bien travaillé et on croit en lui pour le futur. Il mérite cette opportunité. Pour être franc, il devait rentrer et avoir du temps de jeu, mais finalement, il aura mieux que ça." Pas attendu initialement, mais peut-être déterminant. Rémi Himbert a une belle carte à jouer ce jeudi.