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Rémi Himbert après son but lors d'OL - PAOK
Rémi Himbert après son but lors d’OL – PAOK (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL : "Il ne rentre pas dans les plans", Quentin Vieira s’interroge sur le cas Rémi Himbert

  • par Enzo Catolino
  • 1 Commentaire

    • Dans Tant qu'il y aura des Gones lundi, Quentin Vieira a regretté le manque de temps de jeu de Rémi Himbert. Le chroniqueur a insisté sur les qualités du jeune attaquant et sur sa capacité à apporter à l'équipe première.

    Les choix de Paulo Fonseca concernant les joueurs issus du centre de formation continuent de faire débat. Un profil en particulier suscite des interrogations. Pour Quentin Vieira, Rémi Himbert possède des arguments pour prétendre à davantage d'opportunités avec l'OL.

    Un jeune joueur qui a déjà démontré de belles choses

    Le chroniqueur de Tant qu'il y aura des Gones a commencé par expliquer qu'il comprenait les choix de l'entraîneur portugais. Cependant, il confesse un regret : "Je suis simplement déçu de ne pas le voir." Il rappelle que l'attaquant est "un jeune produit de la formation" et voit en lui "une réelle plus-value" sur le long terme.

    Passé lui aussi par l'Académie entre 2015 et 2019, Quentin Vieira développe son argumentation en évoquant les qualités du Lyonnais pour évoluer en pointe. Il s’interroge sur le choix de faire entrer un autre profil comme Khalis Merah, alors que Rémi Himbert a déjà montré des choses lors de la saison précédente, mettant en avant son sens du but et sa capacité à peser sur une défense adverse.

    Quelle place pour Himbert à l'OL ?

    Au-delà de son apport potentiel, l'ex-défenseur se questionne sur la place du footballeur de 18 ans dans la hiérarchie offensive. "Je pense qu’il rentre pas dans les plans. […] C’est dommage", estime-t-il. En l'absence de Loïs Openda, on pouvait penser que Rémi Himbert serait davantage utilisé (une heure avec les professionnels à Toulouse). Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Son coach s'était d'ailleurs exprimé sur ce sujet mercredi 15 octobre, indiquant que le Gone devait "continuer de travailler et attendre les opportunités." Prendre son mal en patience en quelque sorte, chose pas toujours aisée, peu importe le niveau auquel on évolue.

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    1 commentaire
    1. Rockaddict
      Rockaddict - mer 21 Oct 26 à 16 h 10

      Cà, c'est un des problèmes de Fonseca : la confiance apportée aux jeunes. Himbert et Kango, quand ils ont joué l'année dernière, on peut dire qu'ils ont été efficaces et que la majorité des gens ont été agréablement surpris.
      Et là, après la trève, ils auraient perdu leur football ? Je suis un jeune que l'OL voudrait signer, je me pose franchement la question. Là, ce que fait Fonseca c'est envoyer un très mauvais signal aux jeunes et cela va diminuer le pouvoir d'attraction du club. Il ne veut copter que sur ses propres choix. Ok, mais il faut lui faire comprendre qu'il fait partie d'un projet et que ce projet, il va le diminuer en valeur.
      C'est mon avis, et je ne suis pas personnellement pour sa prolongation, à partir du moment où lors du recrutement on fait attention à la personnalité des joueurs. On trouvera un autre coach qui a un projet de jeu.

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