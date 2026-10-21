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Nathan De Cat, joueur belge d’Hoffenheim (@BELGA)

Hoffenheim - OL : trois absents côté allemand

  • par Enzo Catolino

    • Pour recevoir l'Olympique lyonnais jeudi en Ligue Europa, Hoffenheim devra composer sans trois joueurs. L'entraîneur allemand a notamment confirmé l'opération de Nathan De Cat, qui sera éloigné des terrains pendant une longue période.

    À la veille de la troisième journée de la phase de ligue de Ligue Europa, Hoffenheim doit gérer plusieurs absences avant d'affronter l'OL. Alors que les Lyonnais espèrent poursuivre leur sans-faute européen après leurs succès contre Anderlecht (2-1) et Crystal Palace (3-2), la formation allemande ne pourra pas compter sur l'ensemble de ses joueurs pendant la rencontre de jeudi (21 heures).

    Nathan De Cat absent pour une longue période

    En conférence de presse, l'entraîneur de la formation de Bade-Wurtemberg a donné des nouvelles de son milieu de terrain Nathan De Cat. Il a récemment été touché au ménisque de la jambe gauche. Il a été opéré ce lundi et son absence devrait se prolonger. "Tout va bien mais on va devoir faire sans lui pendant une assez longue période", a expliqué Christian Ilzer, qui compte sur la profondeur de son effectif pour compenser cette indisponibilité.

    Patrick Wimmer et Albian Hajdari également forfaits

    Nathan De Cat ne sera pas le seul absent jeudi soir. Patrick Wimmer et Albian Hajdari sont eux aussi indisponibles pour la réception des Rhodaniens. L'ailier est touché aux ischio-jambiers, tandis que le défenseur central souffre d'une blessure au pied. Ces deux forfaits viennent donc s'ajouter à celui du Belge. Néanmoins, la liste s'arrête ici. Tous les autres seront présents et prêts à tenter de décrocher la première victoire du club en C3 cette saison.

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