OL : Pavel Šulc n'a pas fait le voyage à Hoffenheim

Buteur ce week-end face à Nice, Pavel Šulc est forfait pour le déplacement à Hoffenheim jeudi. L'OL devra trouver un autre attaquant.
Paulo Fonseca en dira sans doute davantage ce mercredi à 19h30 pendant sa conférence de presse. En attendant, la nouvelle a été actée par le club. Dans le groupe révélé à 18 heures, nous avons un absent de marque, en plus des blessés de ces dernières semaines. Pavel Šulc, buteur face à Crystal Palace (3-2) et Nice (2-1) sur les deux derniers matchs, n'est pas parti avec le reste de l'équipe. L'OL devra donc installer un autre attaquant parmi les cinq profils convoqués, ou Khalis Merah, contre Hoffenheim (jeudi, 21 heures).
Premier groupe pour Angel Garcia
Sur le plan numérique, Angel Garcia prend la place du Tchèque. Mais le jeune footballeur de 18 ans est plutôt un latéral gauche. Il avait paraphé son premier contrat professionnel en mars 2026. C'est la première fois que le Gone est appelé avec les "grands", lui qui a connu plusieurs pépins physiques qui ont freiné son éclosion. Il a disputé trois matchs avec la réserve en National 2 cette saison.
Pour le reste, Nicolas Tagliafico, même s'il a repris la course, est encore absent. Idem pour Mohamed Ouedraogo et Loïs Openda, dont les retours ne sont pas pour tout de suite.
Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Bengui - Athekame, Abner, Bacher, Kluivert, Mata, Niakhaté, Kango, Kamara, Garcia - Bidstrup, Tessmann, Tolisso, Merah, Morton, Nartey - Nuamah, Nakamura, Duranville, Boudache, Himbert
Šulc a même bloqué mon compte Twitter consacré à l’OL. 😀 Visiblement, il préfère s’entourer de gens qui lui répètent à quel point il est formidable et n’a pas envie d’accepter les critiques constructives. Franchement, ça m’a pas mal déçu.
Il en a peut-être marre des "critiques constructives" d'un mec qui joue au foot dans son canap'.
Il a raison de bloquer son compte pour entendre des critiques et des conneries à longueur de journée . Je pense que tous les joueurs devraient faire pareil il y a eu assez de joueurs qui ont quitté le club justement à cause de ces insultes régulières soit sur le net soit au stade
Il a quoi comme blessure ? Son problème musculaire qu'il traîne depuis un moment ?
Tu vas sans doute le savoir a la conférence de presse de Paulo jeudi soir....
Le PSG discute actuellement avec l'ol pour trouver une date de report du match de dimanche. Sur conseil du préfet de police il a été demandé au deux clubs de trouver un accord pour une autre date du match.
La cause évoquée : les poulets ne seraient pas assez en nombre pour être présent entre les manifs et les matchs.
Salut Juni, oui : https://www.olympique-et-lyonnais.com/psg-ol-le-choc-pourrait-etre-reporte,410828.html.
Mais un peu de respect pour les forces de l'ordre quand même...