OL : Pavel Šulc n'a pas fait le voyage à Hoffenheim

Buteur ce week-end face à Nice, Pavel Šulc est forfait pour le déplacement à Hoffenheim jeudi. L'OL devra trouver un autre attaquant.

Paulo Fonseca en dira sans doute davantage ce mercredi à 19h30 pendant sa conférence de presse. En attendant, la nouvelle a été actée par le club. Dans le groupe révélé à 18 heures, nous avons un absent de marque, en plus des blessés de ces dernières semaines. Pavel Šulc, buteur face à Crystal Palace (3-2) et Nice (2-1) sur les deux derniers matchs, n'est pas parti avec le reste de l'équipe. L'OL devra donc installer un autre attaquant parmi les cinq profils convoqués, ou Khalis Merah, contre Hoffenheim (jeudi, 21 heures).

Premier groupe pour Angel Garcia

Sur le plan numérique, Angel Garcia prend la place du Tchèque. Mais le jeune footballeur de 18 ans est plutôt un latéral gauche. Il avait paraphé son premier contrat professionnel en mars 2026. C'est la première fois que le Gone est appelé avec les "grands", lui qui a connu plusieurs pépins physiques qui ont freiné son éclosion. Il a disputé trois matchs avec la réserve en National 2 cette saison.

Pour le reste, Nicolas Tagliafico, même s'il a repris la course, est encore absent. Idem pour Mohamed Ouedraogo et Loïs Openda, dont les retours ne sont pas pour tout de suite.

Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Bengui - Athekame, Abner, Bacher, Kluivert, Mata, Niakhaté, Kango, Kamara, Garcia - Bidstrup, Tessmann, Tolisso, Merah, Morton, Nartey - Nuamah, Nakamura, Duranville, Boudache, Himbert