PSG - OL : le choc pourrait être reporté

En raison des manifestations attendues samedi, et d'un match de NFL le dimanche après-midi, le duel entre le PSG et l'OL pourrait être repoussé. Des discussions sont en cours avec la préfecture de police de Paris.

Et si le choc entre le PSG et l'OL n'avait pas lieu dimanche soir (21 heures) comme prévu ? C'est une éventualité relayée ce mercredi par RMC Sport et Le Parisien. Pourtant, cette confrontation attire les regards puisque le deuxième de Ligue 1 reçoit le premier. Si rien n'est acté pour le moment, nos confrères expliquent que des discussions ont lieu avec la préfecture de police. Cette dernière réclamerait le report de la partie pour deux raisons.

Match reprogrammé le lundi ?

Tout d'abord, les forces de l'ordre seront extrêmement mobilisées samedi à l'occasion d'une nouvelle journée de manifestations partout dans l'Hexagone, et notamment dans la capitale. En parallèle, le dimanche, se tient une affiche de football américain au Stade de France. Les Pittsburgh Steelers et les New Orleans Saints s'affrontent à 14h30, ce qui nécessitera un important dispositif de sécurité.

Si le match ne se déroule pas le 25 octobre, il serait possiblement reprogrammé le lundi 26, précise L'Équipe. Toujours pour la 8e journée de championnat, la préfecture de Haute-Garonne a demandé et obtenu le décalage de Toulouse - Troyes. Le duel se jouera le dimanche à 17h15, et non le samedi à la même heure.