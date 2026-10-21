En plus de Nuno Mendes, le PSG fera sans trois autres titulaires habituels dimanche face à l'OL. Marquinhos, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia sont forfaits.

On ne s'inquiète pas pour le PSG, qui a largement les moyens, au moins en Ligue 1, de combler ses grosses tuiles. Cependant, on doit reconnaître que dans la course à la troisième Ligue des champions, la soirée de mardi a laissé des traces importantes. Certes vainqueur magistral du FC Barcelone jusqu'à présent injouable (4-2), le club francilien a payé un lourd tribut durant ce choc. Il compte trois forfaits pour les semaines et mois à venir, et pas n'importe qui : Marquinhos, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

Pour les deux premiers, il s'agit de pépins musculaires à la cuisse. Ils ne reviendront pas avant plusieurs jours, a précisé le Paris Saint-Germain. Le cas le plus grave concerne l'ailier géorgien. Lui est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. On ne le reverra donc probablement pas avant les dernières rencontres de l'exercice 2026-2027, au mieux.

Quatre blessés avec Nuno Mendes

Le défenseur brésilien et les deux attaquants ne seront donc pas disponibles dimanche pour le match contre l'OL au Parc des Princes (20h45). Cela s'ajoute à l'absence du latéral gauche Nuno Mendes, autre élément important de l'effectif de Luis Enrique. Cela n'assure pas la victoire aux Lyonnais ce week-end, loin de là, et on ne se réjouit pas des blessures, mais ça pourrait rééquilibrer très légèrement les débats. Pour ça, il faudra que Corentin Tolisso et ses coéquipiers réalisent une immense performance, comme lors de la saison passée (1-2).