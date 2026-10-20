Avec deux jours de récupération supplémentaires, le PSG a-t-il un avantage sur l'OL ?

Ce mardi, le PSG affronte le FC Barcelone en Ligue des champions. De son côté, l'OL jouera son match de Ligue Europa à Hoffenheim jeudi. Deux jours de récupération en moins pour les Lyonnais, mais est-ce vraiment préjudiciable ?

C'est un choc qui est entouré dès la sortie du calendrier. Mais ce PSG - OL qui se joue dimanche prochain au Parc des Princes a pris une autre importance sur ce début de saison. Dans une Ligue 1 qui a du mal à réellement s'emballer, le club parisien a déjà laissé sept points en route et se retrouve à partager le haut du classement avec l'OL, le Paris FC, Lille et Monaco. Alors forcément le match dominical est attendu et pourrait permettre aux Lyonnais d'en savoir un peu plus sur leur niveau. Mais avant de penser au championnat, il y a l'Europe et sur ce point, les deux équipes sont à "égalité. Le PSG joue ce mardi soir au Parc des Princes contre le FC Barcelone tandis que l'OL se rend à Hoffenheim.

Puydebois : "La motivation va venir d'elle-même"

Néanmoins, dans cet équilibre européen, les joueurs de Luis Enrique ont un petit avantage : celui de jouer ce mardi en Ligue des champions contre jeudi pour les coéquipiers de Corentin Tolisso avec la Ligue Europa. Un désavantage dans la récupération, d'autant plus que la formation rhodanienne a deux vols à gérer ? Pour Nicolas Puydebois, ce n'est pas spécialement une science exacte. "On a deux jours de moins de récupération et contre une grosse équipe comme le PSG, ça peut jouer. Mais ça fait partie du jeu, aux Lyonnais de bien récupérer, a déclaré notre consultant sur le plateau de TKYDG. Mais pour parler en connaissance de cause, si tu fais un bon match à Hoffenheim et que tu sais que tu joues contre Paris après, la fatigue et les blessures vont se résorber bien plus facilement parce que la motivation va venir d'elle-même."

Alors pas d'excuses pour l'OL dimanche au Parc ?