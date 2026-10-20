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Abner, Noah Nartey et Zachary Athekame après OL - Crystal Palace
Abner, Noah Nartey et Zachary Athekame après OL – Crystal Palace (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

L'OL, leader de la Ligue 1 après sept journées ? Une première depuis longtemps

  • par David Hernandez

    • Vainqueur de Nice dimanche soir, l'OL a pris la tête de la Ligue 1. Une situation que le club a vécue la saison passée à la troisième journée. Mais à ce stade de la compétition, il faut remonter à 2021...

    C'est anecdotique pour les uns, cela représente quelque chose pour les autres. Au soir de la quatrième victoire de la saison en Ligue 1, les avis divergeaient dans les entrailles du Parc OL pour commenter la première place de l'OL dans ce championnat de France 2026-2027. Après seulement sept journées, difficile de s'enflammer, d'autant plus que le succès face aux Niçois n'a pas été de tout repos. Mais, comme l'a souligné Moussa Niakhaté, cette place montre également que le groupe rhodanien a réussi à se relever de l'échec face à Fenerbahçe en barrages de Ligue des champions et en dit peut-être beaucoup sur l'état d'esprit.

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    Quoi qu'il en soit, à l'annonce de cette première place par le speaker du stade, le Parc OL n'a pas hésité à laisser éclater sa joie. Il faut dire que ce n'est pas tous les jours que l'on retrouve le club lyonnais dans cette position. Il y avait bien eu une place de leader la saison passée en tout début d'exercice (3e journée). Mais pour retrouver l'OL premier à un stade aussi avancé que la 7e journée, il faut remonter bien plus loin. Lors de la 19e journée de la saison 2020-2021 très exactement. Les Lyonnais avaient ensuite terminé à la quatrième place.

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