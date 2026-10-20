OL : Tessmann, un but et un heureux événement à fêter

Buteur contre l'OGC Nice dimanche, Tanner Tessmann a ouvert son compteur but avec l'OL cette saison. L'Américain en a également profité pour annoncer un futur heureux événement au moment de sa célébration.

Il fait partie de ceux qui ont marqué des points face à Nice. Dans le large turnover orchestré par Paulo Fonseca, Tanner Tessmann a réussi à tirer son épingle du jeu. Ce n'est pas tape-à-l'œil et certains pourront même dire que la prestation a été neutre. Pourtant, dans cette position de sentinelle à la place de Tyler Morton, l'Américain a assuré l'équilibre. Assez largement critiqué depuis son arrivée à l'OL à l'été 2024, Tessmann est plutôt dans le coup sur ce début de saison, malgré un rôle de remplaçant désormais. Mais, à l'image des autres joueurs cantonnés au banc habituellement, il a su montrer à Fonseca qu'il peut apporter sa pierre à l'édifice.

Déjà papa d'un petit garçon né au printemps 2025

Il l'a plutôt bien fait dimanche avec ce coup de casque à la 36e minute. Une tête qui a permis à l'OL de mener 2-1 et ainsi de signer une quatrième victoire en Ligue 1. De son côté, l'ancien de Venise a ouvert son compteur but et ainsi pu annoncer une bonne nouvelle aux 43 000 spectateurs présents à Décines. Après la naissance d'un petit garçon au printemps 2025, le milieu et sa compagne attendent un deuxième heureux événement dans les mois qui arrivent.