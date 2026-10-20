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Tanner Tessmann lors d'OL - Nice
Tanner Tessmann lors d’OL – Nice (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL : Tessmann, un but et un heureux événement à fêter

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Buteur contre l'OGC Nice dimanche, Tanner Tessmann a ouvert son compteur but avec l'OL cette saison. L'Américain en a également profité pour annoncer un futur heureux événement au moment de sa célébration.

    Il fait partie de ceux qui ont marqué des points face à Nice. Dans le large turnover orchestré par Paulo Fonseca, Tanner Tessmann a réussi à tirer son épingle du jeu. Ce n'est pas tape-à-l'œil et certains pourront même dire que la prestation a été neutre. Pourtant, dans cette position de sentinelle à la place de Tyler Morton, l'Américain a assuré l'équilibre. Assez largement critiqué depuis son arrivée à l'OL à l'été 2024, Tessmann est plutôt dans le coup sur ce début de saison, malgré un rôle de remplaçant désormais. Mais, à l'image des autres joueurs cantonnés au banc habituellement, il a su montrer à Fonseca qu'il peut apporter sa pierre à l'édifice.

    Déjà papa d'un petit garçon né au printemps 2025

    Il l'a plutôt bien fait dimanche avec ce coup de casque à la 36e minute. Une tête qui a permis à l'OL de mener 2-1 et ainsi de signer une quatrième victoire en Ligue 1. De son côté, l'ancien de Venise a ouvert son compteur but et ainsi pu annoncer une bonne nouvelle aux 43 000 spectateurs présents à Décines. Après la naissance d'un petit garçon au printemps 2025, le milieu et sa compagne attendent un deuxième heureux événement dans les mois qui arrivent.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - mar 20 Oct 26 à 10 h 20

      Bravo Tanner et félicitations.

      Signaler
    2. Mike Altheos Blueberry
      Mike Altheos Blueberry - mar 20 Oct 26 à 10 h 35

      Joueur de devoir. Pas le meilleur, pas le plus flamboyant, rarement bon mais régulièrement correct.
      Je pense que la position de sentinelle lui convient de toute façon mieux que celle de relayeur.
      Au vu de la pubalgie de Morton, le fait qu'il donne des gages à ce poste est plutôt une bonne nouvelle.

      Sinon, félicitation pour l'heureux événement à venir.

      Signaler

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