OL : Morton toujours handicapé par sa pubalgie

Diminué en fin de saison dernière, Tyler Morton avait terminé son exercice plus tôt que ses coéquipiers. Malgré la coupure estivale, le milieu de l'OL ne serait toujours pas à 100% selon les dires de Paulo Fonseca.

À la veille d'affronter Crystal Palace, il n'avait pas caché son enthousiasme de retrouver un club de Premier League et d'avoir à cœur de montrer son évolution plus d'un an après son départ de Liverpool. Restant sur un match raté à Lens, Tyler Morton voyait d'un bon œil l'arrivée de ce match de Ligue Europa à Décines. Malheureusement, à l'image de son début de saison, le milieu de l'OL n'a pas eu le rendement qui était le sien la saison passée pendant les 90 minutes passées sur le terrain.

Cela n'a pas empêché le club lyonnais de gagner (3-2), mais c'est avec un Morton comme véritable fer de lance que la formation rhodanienne est la meilleure. Mais verra-t-on vraiment le Liverpuldien à 100% en 2026-2027 ? Pas sûr à écouter Paulo Fonseca. "Nous ne pouvons pas oublier qu'il joue avec une pubalgie", a noté le Portugais pour expliquer le rendement de son joueur.

Fonseca : "Nous devons faire attention à cette situation"

La saison passée, Tyler Morton avait été l'un des joueurs lyonnais les plus utilisés et avait fini l'exercice sur les rotules. Il avait d'ailleurs dû anticiper sa fin de saison, subissant des infiltrations en raison de douleurs persistantes. Et s'il s'estime bien, comme il l'avait confié avec Crystal Palace, l'Anglais n'a pas profité de la coupure estivale pour totalement se remettre de cette blessure qui est peut-être l'une des pires à soigner dans le sport. "Il a un programme, il a bien récupéré, mais quand nous avons trois matchs par semaine, c'est naturellement difficile pour Tyler. Nous savons qu'il joue une position très intense, et nous devons faire attention à cette situation." Ayant joué 80 minutes à Lens puis 90 contre Crystal Palace, Morton devrait ainsi prendre place sur le banc dimanche face à Nice.