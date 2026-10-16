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Tyler Morton lors de Real Betis - OL
Tyler Morton lors de Real Betis – OL (Photo by Joaquin Corchero / Spain DPPI / DPPI via AFP)

OL : Morton toujours handicapé par sa pubalgie

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Diminué en fin de saison dernière, Tyler Morton avait terminé son exercice plus tôt que ses coéquipiers. Malgré la coupure estivale, le milieu de l'OL ne serait toujours pas à 100% selon les dires de Paulo Fonseca.

    À la veille d'affronter Crystal Palace, il n'avait pas caché son enthousiasme de retrouver un club de Premier League et d'avoir à cœur de montrer son évolution plus d'un an après son départ de Liverpool. Restant sur un match raté à Lens, Tyler Morton voyait d'un bon œil l'arrivée de ce match de Ligue Europa à Décines. Malheureusement, à l'image de son début de saison, le milieu de l'OL n'a pas eu le rendement qui était le sien la saison passée pendant les 90 minutes passées sur le terrain.

    Cela n'a pas empêché le club lyonnais de gagner (3-2), mais c'est avec un Morton comme véritable fer de lance que la formation rhodanienne est la meilleure. Mais verra-t-on vraiment le Liverpuldien à 100% en 2026-2027 ? Pas sûr à écouter Paulo Fonseca"Nous ne pouvons pas oublier qu'il joue avec une pubalgie", a noté le Portugais pour expliquer le rendement de son joueur.

    Fonseca : "Nous devons faire attention à cette situation"

    La saison passée, Tyler Morton avait été l'un des joueurs lyonnais les plus utilisés et avait fini l'exercice sur les rotules. Il avait d'ailleurs dû anticiper sa fin de saison, subissant des infiltrations en raison de douleurs persistantes. Et s'il s'estime bien, comme il l'avait confié avec Crystal Palace, l'Anglais n'a pas profité de la coupure estivale pour totalement se remettre de cette blessure qui est peut-être l'une des pires à soigner dans le sport. "Il a un programme, il a bien récupéré, mais quand nous avons trois matchs par semaine, c'est naturellement difficile pour Tyler. Nous savons qu'il joue une position très intense, et nous devons faire attention à cette situation." Ayant joué 80 minutes à Lens puis 90 contre Crystal Palace, Morton devrait ainsi prendre place sur le banc dimanche face à Nice.

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    4 commentaires
    1. J.F.ol
      J.F.ol - ven 16 Oct 26 à 8 h 19

      J'ai l'impression que cette blessure est beaucoup moins courante qu'à une époque pour ne pas dire rare, il y a moins de cas aujourd'hui
      Les entraînements qui ont du évolué peut être

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    2. Tongariro
      Tongariro - ven 16 Oct 26 à 8 h 40

      C'est clair qu'il fait pas un gros début de saison Tyler Durden...

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    3. Juni38
      Juni38 - ven 16 Oct 26 à 9 h 12

      Ah on comprend mieux ces matchs ou on ne le reconnaissait pas , notamment à lens .
      Encore un joueur qui joue blessé , comme sulc .
      Attention à ne pas trop tirer la corde sur eux , mais je vois qu'ils en sont conscients et gèrent leurs blessures .

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    4. Avatar
      XUO - ven 16 Oct 26 à 9 h 28

      Pas de soucis pour Tyler Morton, d'abord parce que " my Tyler is rich " , et puis secondement, contre Nice, il sera remplacé par Paul Seixas dont la condition physique ne saurait être remise en cause.

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