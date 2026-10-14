OL : Tyler Morton attend avec impatience le défi Crystal Palace

Passé par Liverpool, Tyler Morton voit cette rencontre de Ligue Europa contre Crystal Palace comme un bon moyen de se mesurer à une formation de Premier League.

Jeudi soir, le Parc OL accueillera une affiche importante pour la suite du parcours européen de l'OL. Après avoir lancé parfaitement sa campagne européenne avec une victoire sur la pelouse d'Anderlecht (2-1), le club lyonnais veut poursuivre sur sa lancée. La prochaine proie se nomme Crystal Palace, équipe actuellement dirigée par Pierre Sage. Formé à Liverpool et passé par Blackburn et Hull City, Tyler Morton retrouvera une intensité qu'il connaît bien avec l'envie de se mesurer à des joueurs de haut niveau.

Tyler Morton veut se mesurer aux joueurs de Crystal Palace

Pour l'Anglais, cette affiche européenne ne représente pas un rendez-vous plus important que les autres. Il y voit avant tout une occasion de se jauger face à une formation de Premier League, réputée pour son intensité physique et la qualité de son effectif. "Personnellement, ce n'est pas un match qui compte plus que les autres. Ce sera un bon test de faire face à une équipe de Premier League. Ces équipes sont très solides physiquement, font partie d'un des meilleurs championnats au monde. Ils ont beaucoup de top joueurs dans leur équipe, j'en connais quelques-uns. Je vais vouloir montrer mon niveau par rapport à cette équipe, ces joueurs", a-t-il expliqué.

Un défi collectif pour l'OL

Au-delà de son envie de se mesurer individuellement aux joueurs londoniens, le milieu de terrain lyonnais sait que l'OL devra répondre présent collectivement. Les hommes de Paulo Fonseca devront afficher de la solidité pour espérer décrocher un deuxième succès européen. "On sait que c'est un gros match, qui va être difficile collectivement, mais on a hâte de faire face à Crystal Palace", a conclu le Lyonnais. Avec cette rencontre, l'OL aura l'occasion de confirmer son bon départ en Ligue Europa. Pour Tyler Morton, ce sera l'occasion de démontrer qu'il a toutes les qualités pour répondre présent aux exigences d'une opposition de ce niveau.