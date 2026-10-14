Actualités
Tyler Morton (OL) (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL : Tyler Morton attend avec impatience le défi Crystal Palace

  • par Enzo Catolino

    • Passé par Liverpool, Tyler Morton voit cette rencontre de Ligue Europa contre Crystal Palace comme un bon moyen de se mesurer à une formation de Premier League.

    Jeudi soir, le Parc OL accueillera une affiche importante pour la suite du parcours européen de l'OL. Après avoir lancé parfaitement sa campagne européenne avec une victoire sur la pelouse d'Anderlecht (2-1), le club lyonnais veut poursuivre sur sa lancée. La prochaine proie se nomme Crystal Palace, équipe actuellement dirigée par Pierre Sage. Formé à Liverpool et passé par Blackburn et Hull City, Tyler Morton retrouvera une intensité qu'il connaît bien avec l'envie de se mesurer à des joueurs de haut niveau.

    Tyler Morton veut se mesurer aux joueurs de Crystal Palace

    Pour l'Anglais, cette affiche européenne ne représente pas un rendez-vous plus important que les autres. Il y voit avant tout une occasion de se jauger face à une formation de Premier League, réputée pour son intensité physique et la qualité de son effectif. "Personnellement, ce n'est pas un match qui compte plus que les autres. Ce sera un bon test de faire face à une équipe de Premier League. Ces équipes sont très solides physiquement, font partie d'un des meilleurs championnats au monde. Ils ont beaucoup de top joueurs dans leur équipe, j'en connais quelques-uns. Je vais vouloir montrer mon niveau par rapport à cette équipe, ces joueurs", a-t-il expliqué.

    Un défi collectif pour l'OL

    Au-delà de son envie de se mesurer individuellement aux joueurs londoniens, le milieu de terrain lyonnais sait que l'OL devra répondre présent collectivement. Les hommes de Paulo Fonseca devront afficher de la solidité pour espérer décrocher un deuxième succès européen. "On sait que c'est un gros match, qui va être difficile collectivement, mais on a hâte de faire face à Crystal Palace", a conclu le Lyonnais. Avec cette rencontre, l'OL aura l'occasion de confirmer son bon départ en Ligue Europa. Pour Tyler Morton, ce sera l'occasion de démontrer qu'il a toutes les qualités pour répondre présent aux exigences d'une opposition de ce niveau.

    à lire également
    Tyler Morton lors de Real Betis - OL
    OL : Tyler Morton a vécu l'un de ses "pires matchs à Lens"

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tyler Morton lors de Real Betis - OL
    OL : Tyler Morton a vécu l'un de ses "pires matchs à Lens" 17:00
    Le nouveau logo de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - OM : la Roller-Party est de retour 16:00
    Loïs Openda et les joueurs de l'OL à l'échauffement
    Fonseca avant OL - Crystal Palace : "Il n'y a pas d'autres profils semblables à Openda" 15:00
    Keito Nakamura lors de Lens - OL
    OL - Crystal Palace : Nakamura titulaire, Niakhaté de retour dans le groupe 14:05
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    OL - Crystal Palace : Tagliafico "absent pour trois semaines environ" 13:22
    Lily Yohannes (Etats-Unis) face à Salma Paralluelo (Espagne)
    Paralluelo et Dumornay (OL Lyonnes) buteuses en sélection 12:20
    Moussa Niakhate (OL) au duel avec Vedat Muriqi (Fenerbahçe)
    OL - Crystal Palace : Niakhaté à l’entraînement, Tagliafico absent 11:33
    Quinten Timber, milieu de Crystal Palace
    À la différence de l'OL, Crystal Palace va prendre ses marques au Parc OL 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL : Tyler Morton attend avec impatience le défi Crystal Palace 10:15
    Pierre Sage lors de Strasbourg - Lens
    OL - Crystal Palace : Sage croit à une autre "vie à Lyon un jour" 10:15
    Le trophée de la Ligue Europa à Part-Dieu
    OL - Crystal Palace : le trophée de la Ligue Europa présent à Lyon ce mercredi et jeudi 09:30
    Pierre Sage, entraîneur de l'OL
    Pierre Sage, l'homme qui a pesé lourd dans la fin de saison de l'OL 08:45
    Loïs Openda face à Jonathan Gradit lors de Lens - OL (
    Sans Openda, l'OL et Fonseca ont-ils vraiment une attaque à repenser ? 08:00
    Ada Hegerberg avec la Norvège à l'Euro 2025
    OL Lyonnes : quatre joueuses joueront leur place à la Coupe du monde en novembre 07:30
    TKYDG
    OL : Tant qu'il y aura des Gones du lundi 12 octobre en podcast et en replay 13/10/26
    Tabitha Chawinga lors de Malawi - Nigéria
    OL Lyonnes : le Malawi et Tabitha écrasent le Zimbabwe (0-7) 13/10/26
    OL - Crystal Palace, c'est aussi Paulo Fonseca face à Pierre Sage 13/10/26
    Après le fiasco de la billetterie lors d'OL - Rennes, des solutions apportées 13/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut