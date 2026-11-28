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Plusieurs joueuses d’OL Lyonnes seront concernées par le programme international de ce samedi 28 novembre. Les U19 françaises, Salma Paralluelo, Tabitha Chawinga, Ashley Lawrence et Melchie Dumornay retrouveront leur sélection.

Cinq Lyonnaises avec les U19 françaises

Alexane Lambert, Maïssa Fathallah, Emma Motyka, Camille Marmillot et Léa Motyka retrouveront l’équipe de France U19 pour affronter la Belgique. Les cinq joueuses d’OL Lyonnes participeront à cette première rencontre des éliminatoires de l’Euro. Les Bleuettes affronteront ensuite la Croatie, le 1er décembre, puis l’Islande, le 4 décembre.

Belgique vs France U19, le 28/11 à 14 h 00 (éliminatoires de l’Euro U19).

Paralluelo retrouve l’Espagne

Salma Paralluelo figure dans le groupe espagnol pour cette fenêtre internationale. L’attaquante lyonnaise retrouvera le Chili pour le premier des deux matchs amicaux programmés par la Roja. L’Espagne affrontera ensuite le Venezuela, le 4 décembre.

Espagne vs Chili, le 28/11 à 18 h 00 (match amical).

Chawinga avec le Malawi

Tabitha Chawinga participera au tournoi organisé en Chine avec le Malawi. La sélection africaine débutera face à l’Albanie, avant de retrouver la Thaïlande, le 1er décembre, puis le pays hôte, le 4 décembre.

Malawi vs Albanie, le 28/11 (tournoi amical).

Lawrence et Dumornay en quarts de finale

Ashley Lawrence retrouvera le Canada pour les quarts de finale du championnat féminin de la Concacaf. Les Canadiennes seront opposées au Panama pour une place dans le dernier carré.

Canada vs Panama, le 28/11 à 19 h 00 (championnat féminin de la Concacaf).

De son côté, Melchie Dumornay disputera également un quart de finale dans cette compétition contre le Mexique.

Mexique vs Haïti, le 28/11 à 22 h 30 (championnat féminin de la Concacaf).