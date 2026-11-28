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Pour son premier amical de la trêve internationale, l’équipe de France féminine a soufflé le froid puis le chaud contre le Venezuela. Avec Wassa Sangaré, Selma Bacha et Marie-Antoinette Katoto titulaires, les Bleues l’ont finalement emporté à Nancy (4-2).

Ce n’est pas une prestation qui risque de rassurer les supporters de l’équipe de France féminine. Vendredi soir, à Nancy, les joueuses de Laurent Bonadei disputaient leur premier amical de la trêve internationale face au Venezuela. Malgré une place de 42e nation à l’échelle mondiale, l’équipe sud-américaine a cueilli à froid les Bleues, menant 2-0 après un quart d’heure de jeu. Si les choses sont ensuite rentrées dans l’ordre avec quatre buts français entre la 37e et la 69e minute, ce n’est pas vraiment très rassurant à quelques mois de la Coupe du monde 2027.

Première sélection pour Liana Joseph

Pour cette première sortie de l’hiver, le sélectionneur avait choisi de titulariser trois joueuses d’OL Lyonnes. Wassa Sangaré a fait la paire avec Griedge Mbock, mais a laissé sa place dès le retour des vestiaires. Sur la ligne défensive, Selma Bacha occupait le couloir gauche et a délivré une passe décisive pour le but de l’égalisation de sa capitaine. À la pointe de l’attaque, Marie-Antoinette Katoto n’a pas eu la même réussite qu’en club et a laissé sa place un peu après l’heure de jeu à Liana Joseph. Cette dernière a joué une demi-heure pour sa première cape, au même titre que Vicki Becho. De son côté, Julie Swierot est entrée à la 80e minute. Prochain rendez-vous pour les Bleues dans une semaine contre le Maroc à Sochaux.