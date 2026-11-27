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Prêté à Getafe, Orel Mangala enchaîne les matchs en Espagne. Le milieu de terrain a des regrets sur son passage à l’OL, qui n’est peut-être pas achevée.

Orel Mangala n’a pas oublié l’OL. Dans un entretien accordé à Top Mercato, le milieu de terrain de 28 ans est revenu sur son expérience lyonnaise, marquée par plusieurs blessures et un manque de continuité. Arrivé dans le Rhône en février 2024, l’international belge évolue désormais à Getafe, où il est prêté sans option d’achat.

« J’aurais voulu montrer toute l’étendue de mon talent, mais les blessures m’ont un peu freiné », a reconnu le joueur. Il estime surtout ne pas avoir enchaîné suffisamment de rencontres pour s’imposer durablement sous le maillot rhodanien. « Je suis arrivé pour jouer et être performant. Malheureusement, je n’ai pas toujours eu cette continuité qui m’aurait permis de l’être », a-t-il expliqué.

Mangala garde un lien fort avec l’OL

Malgré cette frustration, il conserve de bons souvenirs de son passage dans la capitale des Gaules. Il reste notamment attaché à la ville et aux personnes qu’il a côtoyées au club. « L’OL, c’est aussi la maison, même si ça ne s’est pas toujours bien passé », a-t-il confié. Sachant que son aventure n’est peut-être pas encore terminée, elle reprendra l’été prochain à l’issue de son prêt.

Par ailleurs, Orel Mangala a salué le travail réalisé par la direction et le staff durant la saison 2025-2026. Il a notamment évoqué les efforts fournis pour stabiliser le club après un été 2025 qu’il décrit comme « un peu chaotique ». Le milieu belge a également rendu hommage à Paulo Fonseca, avec qui il a apprécié travailler malgré une collaboration relativement courte.

Un avenir encore ouvert après son prêt à Getafe

Désormais en Espagne, l’ancien membre de Nottingham Forest veut avant tout rejouer une saison complète après ses problèmes physiques. Il a déjà disputé 15 rencontres toutes compétitions confondues avec Getafe, pour deux buts. Sous contrat avec l’Olympique lyonnais jusqu’en juin 2028, il ne souhaite pas encore anticiper la suite. « Pour le moment, je ne me projette pas trop sur l’avenir. Je me concentre sur le présent, sur Getafe. J’ai envie de faire une belle saison, une saison pleine », a-t-il précisé.