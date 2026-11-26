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Ce jeudi soir, l’OL affronte Lillestrom pour la première de Carlos Vicens à Décines. L’entraîneur espagnol a choisi d’effectuer sept changements par rapport au onze qui a débuté à Lille samedi dernier.

C’est une première pour Carlos Vicens. Après des débuts à Lille, l’entraîneur espagnol va connaître un baptême du feu au Parc OL ce jeudi soir (21h) face à Lillestrom. La Ligue Europa, une compétition que le nouveau technicien apprécie, lui qui avait atteint les demi-finales la saison passée avec Braga. Ce jeudi, ce ne sera qu’un match de la phase de ligue mais il aura son importance dans la course au top 8 et a minima pour la qualification pour le top 24.

Sur le papier, affronter l’une des moins bonnes équipes de la compétition sur le plan comptable n’a rien d’une mission périlleuse, mais attention au match piège. D’autant plus avec les nombreux changements opérés pour Vicens. Malgré une volonté d’appuyer sur ce qui a bien marché à Lille samedi dernier, l’Espagnol a effectué sept changements avec beaucoup de jeunesse au coup d’envoi.

La composition de l’OL : Greif – Kango, Bacher, Kluivert, Tagliafico – Tolisso, Nartey – Boudache, Merah, Duranville – Himbert