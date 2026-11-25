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Ayant eu la bonne nouvelle d’être papa tard mardi, Tanner Tessmann avait été exempté de séance collective ce mercredi matin. Toutefois, le milieu de l’OL a eu le droit à une séance individuelle en milieu d’après-midi pour être fin prêt pour le match contre Lillestrom.

Carlos Vicens avait rapidement levé le doute en conférence de presse. Malgré son absence à l’entraînement ce mercredi matin, Tanner Tessmann serait « bien disponible » pour OL – Lillestrom. Tout juste papa pour la deuxième fois, l’Américain avait été exempté de séance collective pour rester aux côtés de sa compagne pour cet heureux événement, survenu tard dans la nuit. Cependant, il aura l’occasion de, pourquoi pas, célébrer cette naissance par un but jeudi soir au Parc OL. Il fera partie du groupe lyonnais retenu et ne manquera pas de rythme.

Un travail avec Alexandre Farhi

En effet, au moment de quitter le GOLTC en milieu d’après-midi, Olympique-et-Lyonnais a pu constater de loin que Tessmann s’offrait une séance individuelle en compagnie d’Alexandre Farhi, l’un des préparateurs physiques du groupe professionnel. Une façon de combler son retard et de montrer qu’il est prêt pour la cinquième journée de Ligue Europa.