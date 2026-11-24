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Jeudi 26 novembre se tiendront les tirages au sort des coupes nationales U18. Gones et Fenottes entreront en lice le 13 décembre.

Respectivement quart-de-finalistes et demi-finalistes des coupes nationales en 2025-2026, les jeunes de l’OL et d’OL Lyonnes commenceront très bientôt l’édition 2026-2027 des compétitions U18. En effet, le premier tour fédéral est programmé pour le dimanche 13 décembre. À cette occasion, Gones et Fenottes tenteront de bien entamer l’épreuve afin de ne pas prendre la porte d’entrée.

Les tirages au sort seront disponibles sur YouTube

À qui feront-ils face ? Réponse jeudi 26 novembre entre midi et 14 heures, date et horaires des différents tirages au sort. Pour les Lyonnais, ce sera à l’heure du déjeuner. Ils connaîtront alors leur rival lors des 64es de finale. Les Rhodaniennes, elles, attendront un peu plus avant de savoir de qui elles hériteront en 32es de finale. Objectif pour les deux représentants de l’Académie : détrôner le Paris Saint-Germain qui a remporté les deux tournois l’an passé.

Rappelons que les U18 de l’OL ont gagné pour la dernière fois ce trophée en 2022. Son pendant féminin est lui bien plus récent, puisque ce sera la deuxième fois seulement qu’il est mis en jeu.