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En 2002 et 2005, l’OL a défié à quatre reprises Rosenborg. 22 ans plus tard, il affronte un autre club norvégien, Lillestrøm.

En voyant le tirage au sort de la Ligue Europa, les dirigeants de l’OL ont dû être soulagés de ne pas avoir à effectuer le trajet jusqu’à Lillestrøm en plein cœur du mois de novembre. En plus d’un voyage à digérer pour les organismes, il aurait fallu appréhender les températures négatives actuellement en vigueur en Norvège. Ils auraient pu demander conseil aux « anciens », ceux qui ont connu les déplacements à Rosenborg au début des années 2000.

Trois victoires de l’OL face à Rosenborg

Cela nous plonge dans la belle époque lyonnaise, celle de la Ligue des champions et des titres nationaux. Avant Lillestrøm, le club rhodanien a affronté une seule formation norvégienne, celle basée à Trondheim. C’était lors de la phase de poules de la C1 en 2002 et en 2005. Quatre matchs au total, pour trois victoires des Français.

Ils ont gagné 5 à 0 à la maison en septembre 2002 grâce notamment à un doublé de Tony Vairelles. À l’extérieur en revanche, ils avaient été tenus en échec (1-1) malgré l’égalisation de Sidney Govou en fin de match. Trois ans plus tard, l’OL avait gagné les deux rencontres 1-0 (Cris) en Norvège et 2-1 à Gerland. Karim Benzema et Fred, dans le temps additionnel, étaient les buteurs ce jour-là. Aurons-nous un nouveau succès lyonnais jeudi ?