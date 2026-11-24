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En marge du match contre Strasbourg dimanche, OL Lyonnes a recroisé une vieille connaissance. Eugénie Le Sommer a retrouvé ses anciennes coéquipières.

Au Mexique depuis un an et demi, Eugénie Le Sommer n’en a pas oublié son club de toujours, ou presque. Après quinze années passées à OL Lyonnes – avec un passage aux États-Unis entre-temps – la buteuse est toujours attachée à ses racines. La preuve, ce week-end, elle a rendu visite à ses ex-coéquipières. C’était à l’occasion de la victoire 5-2 face à Strasbourg dimanche.

L’avant-centre de Toluca a pu saluer Selma Bacha, Melchie Dumornay, Vicki Becho, Ada Hegerberg et toutes les autres en passant une tête dans les couloirs du Parc OL. De quoi finir dans la bonne humeur ce gros tiers de la saison, avant une très longue trêve internationale. Il y avait donc des sourires chez les joueuses de Jonatan Giraldez, qui réussissent une excellente première moitié d’exercice 2026-2027.

Eugénie Le Sommer marque encore et toujours des buts

Quant à Eugénie Le Sommer, elle marque encore des buts avec sa formation mexicaine. Cette dernière a conclu le championnat « d’ouverture » en quarts de finale par deux revers 3-0 contre le Club America les 12 et 16 novembre. La footballeuse de 37 ans, qui évolue aux côtés d’Amandine Henry, compte dix réalisations sur ses dix dernières apparitions, dont un quadruplé fin septembre. La forme est là, même si elle n’a pas pu porter son équipe plus loin dans la compétition.