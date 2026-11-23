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Ce lundi, l’équipe de « Tant qu’il y aura des Gones » revient sur la première de Carlos Vicens à la tête de l’OL. Des débuts gagnants puisque l’Espagnol a connu une première victoire face à Lille.

Une ère qui commence bien. Pour ses débuts avec l’Olympique lyonnais, Carlos Vicens a connu une première réussie sur la pelouse de Lille. Malgré le manque de préparation avec un groupe au complet, l’entraineur espagnol a su mettre en place une stratégie qui a fonctionné dans le nord de la France. Cette victoire 1-0, une première pour un coach lyonnais loin de ses bases pour ses débuts, permet à l’OL de remonter à la quatrième place de la Ligue 1.

Peut-on déjà parler de la patte Vicens ? C’est une partie du débat qui animera le numéro du jour sur le plateau de « Tant qu’il y aura des Gones ». Notre consultant Nicolas Puydebois et notre chroniqueur Baptiste Monveneur échangeront leur point de vue sur la question, tout comme sur l’intervention de Christian Bassila la semaine dernière dans TKYDG. Rendez-vous à 19h en direct.