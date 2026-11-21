Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Premier but pour Mads Bidstrup, et première victoire pour l’OL version Carlos Vicens (0-1). Les Lyonnais reviennent de Lille avec les trois points.

On était assez impatients de voir ce qu’allait donner cet OL version Carlos Vicens. Avec, en plus pour ce premier match, un défi à Lille, chez le deuxième de Ligue 1 et meilleure défense du championnat. L’Espagnol avait prévenu, il n’y aurait pas de révolution. On a pourtant vu quelques prémisses de ses idées de jeu.

Dans un duel extrêmement tactique, ce sont les Lillois qui ont le mieux démarré. Mais l’arrière-garde lyonnaise était assez solide pour faire le dos rond malgré une intervention de Dominik Greif (28e). Et dans la seconde partie de ce premier acte, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont pris le dessus sur leur adversaire. Le capitain a allumé les deux premières mèches (11e et 37e), et servi de point d’ancrage sur l’ouverture du score de Mads Bidstrup.

Bidstrup, personnage clé du premier acte

Le Danois a été un acteur majeur des 45 premières minutes. Sa frappe est d’abord venue mourir sur le poteau, puis dans la cage des Dogues (0-1, 40e). Presque dans la foulée, les Rhodaniens ont cru doubler la mise, mais le milieu de terrain s’est rendu coupable d’une faute sur le portier, annihilant une remarquable action collective conclue par Ernest Nuamah (41e+1).

Devant à la pause, l’OL a poursuivi sur la même dynamique. Mais Ernest Nuamah échouait face à Berke Ozer alors qu’il avait une immense occasion de 2 à 0 (50e). Derrière, les partenaires de Moussa Niakhaté ont affiché une belle maîtrise pendant une dizaine de minutes. Après la 60e, les Nordistes ont tenté d’en mettre un peu plus pour revenir, sollicitant Dominik Greif à plusieurs reprises (58e, 68e, 68e). Le portier réalisait surtout un arrêt déterminant devant Ayase Ueda (78e).

L’OL tient bon et revient presque à hauteur de Lille

Plongé dans une fin de rencontre assez débridée, l’Olympique lyonnais tenait bon pour conserver sa courte avance. Ce n’était pas toujours beau à voir, un peu à l’arraché, mais après trois revers de rang à l’extérieur en Ligue 1, ce succès fait du bien. Le club rhodanien compte 20 points après 11 journées et revient provisoirement à égalité avec le Paris FC (3e). De bon augure avant deux réceptions, Lillestrøm jeudi, puis Monaco dimanche.