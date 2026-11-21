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Pour son premier match avec l’OL, Carlos Vicens pourrait être dans la lignée des rencontres précédentes. Avec notamment la confiance maintenue à Khalis Merah en faux 9.

Peut-être plus encore que le score, c’est les choix qui seront scrutés lors de cette première sortie à Lille pour Carlos Vicens (20h45). Ce samedi, l’Espagnol lance son histoire avec l’OL dans un contexte délicat, à l’extérieur, chez le deuxième de Ligue 1. Que faut-il attendre de cette rencontre ? Que les Lyonnais se détachent de leurs difficultés récurrentes à loin de leur stade ? Ce serait un bon début ? Est-ce que le résultat suivra ? C’est autre chose.

Pour ce rendez-vous très attendu, et alors que les prochaines semaines seront soumises à une forte cadence, l’entraîneur rhodanien pourrait ne finalement pas changer grand-chose dans le 11 de départ. On retrouverait une défense assez classique déjà, avec Abner qui reprendrait la place de Nicolas Tagliafico, rentré tardivement de sélection.

Ernest Nuamah de retour comme titulaire

Au milieu, Tanner Tessmann et Corentin Tolisso devraient conserver leur rang, avec Mads Bidstrup pour les accompagner. Devant, sur les ailes, nous aurions Ernest Nuamah et Keito Nakamura. Loin d’une révolution donc, qui peut s’expliquer évidemment par les absences contraintes.

Mais c’est en « pointe » que la ressemblance avec ses prédécesseurs portugais pourrait le plus se voir à l’instant T. En effet, Khalis Merah tiendrait la corde pour garder ce rôle de faux avant-centre, comme il l’a régulièrement fait depuis les blessures de Loïs Openda et Pavel Sulc. Dans le groupe, Rémi Himbert et Alejandro Gomes Rodriguez sont les autres 9 potentiels.

Le 11 probable : Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner – Tessmann, Bidstrup, Tolisso (C) – Nuamah, Merah, Nakamura