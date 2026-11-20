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Satisfait du comportement de son équipe, Jonatan Giráldez n’aurait pas été contre voir OL Lyonnes l’emporter plus largement face à Arsenal. Avec notamment un but de Marie-Antoinette Katoto.

On ne dira pas qu’il est un éternel insatisfait, mais Jonatan Giráldez reste un perfectionniste. Jeudi soir, il avait forcément le sourire au moment de célébrer avec ses joueuses et les quelques supporters d’OL Lyonnes qui avaient fait le voyage jusqu’à Londres. En s’imposant 2-0 à Arsenal, le club lyonnais a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Cependant, le coach espagnol aurait aimé en voir plus au tableau d’affichage. « Je suis très content. Honnêtement, je pense qu’on a fait un très bon match, et ce, pendant 90 minutes. Garder ce niveau tout le match a été excellent et pour moi le résultat n’a pas été assez lourd parce qu’on aurait pu marquer plus de buts. Il y a toujours des choses qu’on peut mieux faire, mais je suis satisfait car le niveau a été excellent. »

« Katoto a fait un excellent match, même sans marquer »

N’ayant concédé qu’un seul tir cadré, en toute fin de match, OL Lyonnes a maîtrisé son sujet défensivement. Offensivement, il a manqué un brin de réussite pour alourdir le score. Vicki Becho, Melchie Dumornay et Salma Paralluelo ont pourtant eu les opportunités. Tout comme Marie-Antoinette Katoto qui avait réalisé un enchaînement de grande classe mais qui a vu sa volée s’envoler en première mi-temps. « Marie-Antoinette a fait un très bon match, il ne lui a manqué qu’un but. Pourtant, c’est une compétition qu’elle apprécie depuis le début de la saison (sourire). Mais le travail qu’elle a fait offensivement et défensivement a été excellent », a tenu à souligner son coach en conférence de presse. Tous les voyants sont donc au vert au sein d’OL Lyonnes.