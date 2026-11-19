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Déjà lauréate du trophée de meilleure joueuse en septembre, Melchie Dumornay a remis ça en octobre. La joueuse offensive d’OL Lyonnes devance encore sa coéquipière Jule Brand et Mariam Toloba (Paris FC).

Elle marche sur l’eau en ce début de saison et on ne voit pas comment le titre de meilleure joueuse de la saison pourrait lui échapper. Nous ne sommes pourtant qu’à la mi-novembre, mais Melchie Dumornay ne laisse que des miettes. Avec une formation d’OL Lyonnes sur un sans-faute après neuf journées de Première Ligue, l’Haïtienne est le poison offensif numéro 1 et personne n’est dupe. Autrice de douze buts depuis le début de la saison, Dumornay est intenable et cela se traduit par des récompenses individuelles.

Brand encore à la deuxième place

Déjà lauréate en septembre, la numéro 6 lyonnaise a remis ça un mois plus tard et a raflé le titre de meilleure joueuse du mois d’octobre, le sixième sacre de sa carrière française. Après avoir survolé les suffrages en septembre, Melchie Dumornay a vu Jule Brand lui donner un peu plus de fil à retordre. Encore une fois nommée, l’Allemande échoue encore à la deuxième place mais avec 40% des voix cette fois-ci (47 pour Dumornay). L’attaquante du Paris FC, Mariam Toloba, complète le podium avec 13% des voix.