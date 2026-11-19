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À deux jours du déplacement de l’OL sur la pelouse du LOSC, Tanner Tessmann est revenu en conférence de presse sur l’arrivée de Carlos Vicens. Mais aussi sur le match à Lille qui attend les Lyonnais ce samedi 21 novembre.

Est-ce que Carlos Vicens est proche de ses joueurs ?

Tanner Tessmann : Je pense que Carlos Vicens est proche des joueurs. Jusqu’ici, il a parlé avec la plupart des joueurs qui étaient là depuis la semaine dernière. Je pense qu’il va parler avec tous les joueurs. Paulo Fonseca était aussi proche des joueurs, il n’était pas distant d’eux. Il (Vicens) s’est bien intégré auprès des joueurs, il a une bonne relation avec tout le monde. On n’a pas eu beaucoup de temps avec lui, mais jusqu’ici, il s’est bien intégré. Il parle avec les joueurs, il est humain aussi, il plaisante et discute avec nous.

Qu’est-ce qui peut expliquer la difficulté de l’OL à l’extérieur malgré un bilan bon à domicile ?

C’est vrai que c’est quelque chose avec quoi nous avons du mal récemment. Nous devons améliorer nos matchs, apporter de l’énergie, jouer ensemble, appliquer toutes les choses que nous travaillons. Si nous voulons être là où nous voulons être à la fin de la saison, nous devons améliorer ça. Néanmoins, je pense que ça montre aussi l’énergie de notre stade et combien les supporters nous aident à domicile. Mais c’est sûr, nous devons trouver une solution à l’extérieur, et ça commence samedi.

Il y a 4 points de retard sur Lille, est-ce que c’est déjà un match très important ?

On veut toujours remonter au classement. Quand on affronte les équipes de devant, c’est important de gagner, et de réduire l’écart. C’est un match important, un match difficile, et il faut que tout le monde soit prêt à se concentrer. On doit garder ce que nous sommes, ajouter les choses du nouvel entraîneur à l’équipe, et continuer de grandir pour atteindre nos objectifs à la fin de la saison. C’est un match difficile à l’extérieur qui nous attend.

Comment gérer les difficultés à la fin de la trêve internationale ?

C’est une difficulté que beaucoup d’équipes ont quand les joueurs partent en sélection. Ils ont un système différent et un coach différent pendant quelques jours, quelques semaines, puis doivent changer très rapidement, en deux jours, et être prêts. Je pense que pour certains joueurs, comme Keito Nakamura, Nicolás Tagliafico, Abner ou moi quand j’y étais, ce sont de longs voyages et c’est difficile de s’adapter au décalage horaire et de revenir.

Mais il n’y a pas d’excuse, il faut jouer les matchs, comprendre et être malin. C’est pareil quand nous jouons un match en milieu de semaine en Ligue Europa et un match le week-end face à une équipe qui n’a qu’un match en semaine. C’est différent, mais c’est ce que nous voulons : nous voulons jouer en sélection, nous voulons jouer en Ligue des champions, nous voulons jouer en Ligue Europa, donc c’est le défi. Je pense qu’on a un effectif profond, on a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer, et différents joueurs sont revenus à différents moments. Je pense que tout le monde sera prêt pour aller à ce match et prendre les trois points.