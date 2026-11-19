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Michele Kang a profité de sa prise de parole mercredi pour préciser la direction qu’elle souhaite donner à l’Olympique lyonnais dans les prochaines années. Elle a notamment évoqué ses ambitions sportives, le redressement financier, la formation et le lien avec la communauté lyonnaise. Quatre axes qui doivent permettre à l’OL de retrouver durablement les sommets.

Retrouver régulièrement le podium de Ligue 1

Michele Kang ne cache absolument pas ses ambitions pour l’Olympique lyonnais. À terme, elle souhaite voir le club s’installer durablement parmi les meilleures équipes du championnat. « Notre objectif est de terminer régulièrement sur le podium de Ligue 1« , a-t-elle annoncé. Elle reste toutefois consciente que cela prendra du temps – un ou deux ans -, compte tenu des défis financiers auxquels l’OL doit faire face. Elle a notamment affiché sa confiance en Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger pour mener le projet. « L’an passé, ils ont obtenu des résultats supérieurs à ce que le budget laissait espérer« , a-t-elle souligné. Cette performance doit servir de base pour la suite.

Retrouver l’équilibre financier d’ici deux à trois ans

Le deuxième objectif est directement lié au premier : assainir les finances pour permettre à ses ambitions sportives de s’inscrire dans la durée. Michele Kang souhaite atteindre l’équilibre budgétaire « d’ici deux à trois ans« . Elle estime que la réussite de l’Olympique lyonnais dépendra de sa capacité à restaurer ses finances et à faire preuve de discipline, malgré certains éléments difficiles à maîtriser, comme les droits TV de Ligue 1.

Faire de l’académie un pilier du projet

La formation constitue un axe majeur de sa stratégie. Pour Michele Kang, le développement des jeunes talents doit permettre à l’institution de progresser plus rapidement. « On doit offrir aux jeunes de la région un parcours professionnel, que ce soit ici ou ailleurs« , a-t-elle expliqué. Elle considère que les Rhodaniens disposent de bases solides pour disposer d’une excellente académie, mais que celle-ci nécessite une orientation claire et « des investissements ».

Renforcer le lien avec Lyon et ses supporters

Enfin, la propriétaire souhaite reconstruire et renforcer la connexion entre l’OL, son territoire et ses supporters à travers le monde. Elle entend notamment réinvestir dans la communauté et permettre aux différents acteurs locaux de prendre part au développement du club. « Il appartient à la communauté« , a rappelé Michele Kang. C’est un projet qui demandera évidemment « du temps, de l’argent et de la patience« . Pour les prochaines années, elle a une ambition : construire un Olympique lyonnais plus solide financièrement pour lui permettre de retrouver durablement les sommets.