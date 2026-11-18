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Nombreux étaient les Lyonnais concernés par des matchs internationaux mardi. Voici leurs derniers résultats. Désormais, place au retour à Décines.

Carlos Vicens a pu faire connaissance avec quelques joueurs lundi et mardi. Mais l’Espagnol, qui a pris place sur le banc de l’OL la semaine passée, n’a pas encore pu croiser tout son groupe. En effet, de nombreux internationaux étaient aux quatre coins du monde. Ils reviendront jeudi et vendredi, soit 48 ou 24 heures avant le duel contre Lille samedi soir (20h45).

Mardi, plusieurs Lyonnais ont porté les couleurs de leur sélection. Pas Mads Bidstrup, qui n’était pas sur la feuille de match du Danemark, défait en toute fin de partie par la Norvège d’Erling Haaland alors qu’il menait 2 à 0 à la 14e minute (2-3). Les Danois disputeront un barrage pour ne pas descendre à l’étage inférieur en Ligue des Nations A.

Deuxième cape pour Bacher

L’Autriche, elle, était déjà assurée de monter dans l’élite. Contre Istraël, il s’agissait donc presque d’un « amical ». L’entraîneur Ralf Rangnick a permis à Felix Bacher de vivre sa deuxième cape. Le défenseur était titulaire, et a participé à la première période lors du nul 1-1 entre les deux nations.

Toujours en Europe, le miracle n’a pas eu lieu pour Noah Nartey et le Danemark Espoirs. Battus 3 à 0 à la maison vendredi, ils ont certes gagné la manche retour, mais ce n’est pas suffisant (2-3). Le milieu de terrain est resté sur la pelouse pendant l’entièreté de la rencontre.

Des victoires pour Konan et Tagliafico

Sur les autres continents, la Côte d’Ivoire U23, avec Yvann Konan dans les cages, a renversé le Kenya. Les jeunes Ivoiriens, comme les Algériens avec Kaïl Boudache, joueront le dernier tour qualificatif pour la CAN Espoirs. Après leur revers 2 à 1 à l’aller, ils ont gagné 2 à 0 à domicile. Pour participer à l’épreuve africaine, ils devront éliminer le Gabon en mars 2027.

Enfin, l’Argentine n’a pas fait de cadeau au Costa Rica en s’imposant 7 à 0 en match de préparation. Nicolas Tagliafico est entré à l’heure de jeu, lorsque le score était de 5 à 0. Il était resté sur le banc lors du précédent revers contre l’Uruguay (1-2).