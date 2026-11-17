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Le choc Arsenal – OL Lyonnes sera diffusé en clair ce jeudi soir sur la chaîne L’Équipe. Après les quatre premières rencontres, les Lyonnaises sont actuellement en tête de la phase de ligue. L’objectif sera donc de garder la première place en signant une nouvelle victoire.

Une semaine après la grande victoire face à la Juventus (6-0), OL Lyonnes retrouve la Ligue des champions, face à un adversaire principalement du même niveau. Ce sera face à Arsenal, l’équipe qu’elles avaient affrontée en demi-finale l’an dernier. Néanmoins, ce déplacement ne sera pas simple puisque les Anglaises ont réussi à accrocher le tenant du titre, le FC Barcelone, la semaine dernière.

Une grande affiche diffusée gratuitement

Pour ce grand match, la chaîne L’Équipe a obtenu la diffusion du match. Il sera donc visible gratuitement sur le canal 21 de la TNT. De la même manière que face à la Juventus, les Lyonnaises devront rapidement prendre le match au sérieux pour s’offrir la meilleure des récompenses à la fin du match. D’autant plus que le seul couac des Lyonnaises a été face à une équipe anglaise : Chelsea. Malgré un match dominateur, elles avaient concédé le match nul (0-0), seule contre-performance du club à ce stade-là. Pour suivre la rencontre, il faudra se connecter à 21 heures, ce jeudi 19 novembre. Aucune excuse n’est acceptée pour ne pas suivre le match.