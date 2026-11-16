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Les deux équipes d’OL Lyonnes ont connu des fortunes diverses ce week-end. La réserve s’est inclinée à Montpellier (3-1), tandis que les U19 ont poursuivi leur sans-faute en dominant Reims (4-1).

Une semaine après avoir repris la tête de leur championnat respectif, la réserve d’OL Lyonnes avait l’occasion de poursuivre sur sa bonne dynamique. Mais le déplacement dans l’Hérault a tourné au désavantage des joueuses de Julien Perney. Néanmoins, les U19, elles, ont poursuivi leur parcours parfait et restent solidement installées en tête du classement.

La réserve perd sa première place en D3

Après leur grande victoire contre Clermont (2-0), les Lyonnaises espéraient enchaîner pour conserver les commandes du championnat de Division 3. Malheureusement, le déplacement à Montpellier s’est révélé plus compliqué que prévu. Malgré une ouverture du score de Camille Marmillot dès la 6e minute, les coéquipières de la jeune attaquante ont fini par céder. Les Montpelliéraines ont d’abord égalisé à la 21e, avant de prendre l’avantage juste avant la pause (38e). Elles ont ensuite pris le large peu avant l’heure de jeu (58e) pour s’imposer 3-1. Les Lyonnaises perdent la tête du classement puisque Clermont a gagné son match.

Les U19 poursuivent leur sans-faute

Heureusement, à l’inverse de leurs aînées, les U19 n’ont pas connu de grandes difficultés pour poursuivre leur série. Opposées à Reims, elles se sont imposées sur le score de 4-1. Avec huit victoires en autant de rencontres, les jeunes Fenottes conservent leur première place. À deux journées de la fin de cette première phase, elles peuvent toujours espérer réaliser un parcours parfait (10 victoires en 10 matchs). Le prochain rendez-vous sera particulièrement attendu avec la réception de l’AS Saint-Étienne, le dimanche 22 novembre.